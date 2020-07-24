Общество
Российская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития России10:45
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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
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Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Напомним, что столкновение на границе длится с 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
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Уехавший в Москву оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало призвал российские власти «не помогать» Минску
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Эхо Москвы 18:10
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Экс-чиновник Генпрокуратуры признал вину в насилии над полицейским
Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в насилии над полицейским.
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Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.
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Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
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Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Evo-rus.com 07:57
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Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
Известия 18:04
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон выразил восхищение тем, каким получается «Аватар 2», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:13
Политика
Саркози назвал Путина держащим слово и преданным другом
Бывший президент Франции Николя Саркози в своей книге «Время бурь» дал характеристику президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 12:30
Общество
Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького
Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС 14:33
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
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Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news 15:59
Экономика
В Татарстане предложили создать зону свободной торговли
Минниханов предложил создать в Татарстане первую в РФ бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли "путем создания на территории республики в рамках эксперимента отдельной свободной экономической зоны".
Интерфакс вчера в 08:43
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Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи
Газета.Ru вчера в 08:42
Здоровье
В теле скончавшихся от коронавируса обнаружили изменения
Ученые обнаружили изменения, которые нашли в телах скончавшихся от коронавируса пациентов.
Рамблер вчера в 07:17
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Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
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Физики впервые измерили время туннелирования атома
N+1 22 июля в 11:00
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
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Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Политика
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов
Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.
ТАСС 16:31
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей
«Во время мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке», — говорится в документе.
Культуромания 10:49
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39