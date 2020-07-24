Общество
Российская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития России10:45
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Общество
Статую Свободы в Нью-Йорке поразили пять ударов молнии
Всемирно известная статуя Свободы в США попала под разгул стихии. По пьедесталу изваяния пришлось сразу пять ударов молнии.
Народные новости 13:17
Общество
В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса
Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
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Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело вчера в 04:40
Футбол
«Локомотив» напомнил «Спартаку» об 1:18 в Лиге чемпионов
Пресс-служба «Локомотива» ответила «Спартаку» в твиттере, напомнив о лигочемпионских показателях команды Олега Романцева в сезоне-2002/03.
Metaratings 06:51
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости 08:34
Общество
Центру «Вектор» разрешили испытания вакцины от COVID-19 на людях
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — говорится в сообщении.
РБК 12:31
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В ЕС потребовали немедленно освободить историка Юрия Дмитриева
Напомним, историк осужден на три с половиной года колонии по обвинению в развращении и насилии над малолетней приемной дочерью.
Русская Планета 12:20
Финансы
ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей
ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Finam.Ru 03:28
Культура
Особое мнение: Виктор Шендерович
Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
Эхо Москвы вчера в 14:17
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser.
РБК вчера в 09:49
Футбол
Хусаинов: если принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь
Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь. Вспоминается матч года два назад.
RT на русском 13:43
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия 00:19
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
Происшествия
Охранник московской больницы напал на водителя «скорой»
Водитель кареты «скорой помощи» пожаловался в полицию на нападение охранника одной из московских больниц.
Росбалт 10:05
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости 10:38
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Общество
С 1 августа Россия открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
Как сообщает ToDay News Ufa, Татьяна Голикова рассказала, что с 1 августа россияне смогут вылететь в следующие страны: Великобритания, Танзания, Турция.
ToDay News Ufa 08:02
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Футбол
«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит".
Soccer.ru 12:12
Наука
Препарат от сердечного приступа разработали австралийские ученые
Ученые из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) разработали препарат, который способен предотвратить сердечный приступ.
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Футбол
«Спартак» возобновит тренировки 30 июля
Газета.Ru 13:38
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Футбол
Талалаев может возглавить «Урал» или «Ахмат»
Клуб из Екатеринбурга уволил экс-главного тренера Дмитрия Парфёнова после поражения в полуфинале Кубка России от "Химок" (0:3). Команду из Грозного возглавляет Игорь Шалимов.
Sport.ru вчера в 18:59
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Здоровье
Медики назвали факторы, предупреждающие о риске развития рака желудка
Немецкие медики рассказали о признаках, которые указывают на раннюю стадию развития рака желудка.
Волга-Медиа 11:57
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что в случае штурма Крыма он готов встать в первые ряды штурмового батальона, передает "Страна.ua".
Газета.Ru 13:24