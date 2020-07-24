В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

Общество Статую Свободы в Нью-Йорке поразили пять ударов молнии Всемирно известная статуя Свободы в США попала под разгул стихии. По пьедесталу изваяния пришлось сразу пять ударов молнии. 1

Общество В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. 28

Политика В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право. 100

Хоккей Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА. 6

Политика В ЕС потребовали немедленно освободить историка Юрия Дмитриева Напомним, историк осужден на три с половиной года колонии по обвинению в развращении и насилии над малолетней приемной дочерью.

Финансы ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Культура Особое мнение: Виктор Шендерович Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.

Экономика В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения. 199

Политика Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. 1,8K

Политика Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США. 101

Автоспорт «Формула-1» отменила этапы в четырех странах "Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке. 1

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 389

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 202

Футбол Талалаев может возглавить «Урал» или «Ахмат» Клуб из Екатеринбурга уволил экс-главного тренера Дмитрия Парфёнова после поражения в полуфинале Кубка России от "Химок" (0:3). Команду из Грозного возглавляет Игорь Шалимов.