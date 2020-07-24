Общество
Российская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития России10:45
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Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk вчера в 11:24
Общество
СК подтвердил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
В свою очередь сенатор заявила агентству, что направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки по факту распространения информации о наличии у нее двойного гражданства еще в середине января.
Вечерняя Москва вчера в 09:03
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С кем коллабит Шуга? Снова в топах!
Popcake 12:41
Экономика
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:48
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Агентство Телеграф 22 июля в 12:00
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Общество
Повторится ли август 98-го: девальвация и деноминация разом
В своей новой статье на сайте информационного агентства «Аврора» эксперт рассказал о том, почему даже неподтверждённых официальными лицами слухов об «обнулении» денежных знаков в стране хватило для того, чтобы если и не повергнуть большинство россиян в ступор, то уж точно дёрнуть за ниточки, оставшиеся у граждан, переживших дефолт августа 98-го года.
Deita.ru 22 июля в 19:30
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Общество
В Хабаровске прошел четырнадцатый митинг в поддержку Фургала
Daily Storm 07:48
Авто
Seres представил автомобиль Cyrus SF5
Только недавно в Чунцине автобренд Seres представил свой новый концепт внедорожника Cyrus SF5.
Car.ru 07:40
Политика
Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово
Моя Москва.онлайн 13:25
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Космос
Ракету «Ангара-А5» погрузили для отправки к месту испытательного пуска
Началась погрузка ракеты-носителя «Ангара-А5» в эшелоны для отправки на космодром в Плесецк, сообщил 23 июля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
ИА Красная Весна вчера в 16:58
Общество
Центру «Вектор» разрешили испытания вакцины от COVID-19 на людях
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — говорится в сообщении.
РБК 12:31
Происшествия
Накроет двумя катастрофами? Землетрясения «разбудили» вулкан на Гавайях
Ученые сообщили о землетрясениях под вулканом Маунакеа на Гавайях, который не извергался более четырех тысяч лет, пишет журнал Science.
Радио Sputnik 09:02
Футбол
Юран прокомментировал вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ
Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что ему жалко болельщиков «Крыльев Советов», которым в следующем сезоне предстоит переживать за свою команду в ФНЛ.
Metaratings 22 июля в 09:19
Политика
РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда
Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm вчера в 02:45
Общество
Производство вина в Италии оказалось под угрозой
Как сообщает CNBC, в Италии половина потребления вина приходится на бары и рестораны, которые были закрыты из-за ограничительных мер.
News.ru 12:20
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Azur Air возобновит рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан с 10 августа
«Авиакомпания Azur Air готова к возобновлению международных полетов, в том числе в Турцию, и в соответствии с решением правительства РФ восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан», - сказала собеседница агентства.
Агентство Москва 09:01
Общество
Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах
Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении три дамы — журналистка Лидия Михальченко, Ольга Крассак и Мари Троицкая.
BFM.ru 13:22
Игры
Новая Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X и PC
Piter.tv вчера в 13:47
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
Футбол
«Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".
Вести.Ru 10:45
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета.
РИА Новости 08:25
Футбол
«Ювентус» уступил «Удинезе» в 35-м туре Серии А
RT на русском вчера в 15:41
Космос
«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС
РИА Новости 10:21
Происшествия
В реке Проня в Рязанской области утонула женщина
24 июля в 18:05 вблизи посёлка Спиртзаводской в Спасском районе Рязанской области в реке Проня было обнаружено тело женщины.
МедиаРязань 12:22