Общество
Российская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития России10:45
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
Экономика
Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lenta.ru 07:42
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Общество
Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов
Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
РБК 12:40
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 12:02
Общество
Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение
Минск, 24 июля 2020, 17:17 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии в ходе прокурорского надзора проверила уголовное дело в отношении незарегистрированного кандидата в президенты, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому предъявлено новое обвинение.
REGNUM 10:17
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Общество
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 11:37
Общество
С 1 августа Россия открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
Как сообщает ToDay News Ufa, Татьяна Голикова рассказала, что с 1 августа россияне смогут вылететь в следующие страны: Великобритания, Танзания, Турция.
ToDay News Ufa 08:02
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Авто
Toyota опубликовала цены на кроссовер Venza 2021 года
Согласно официальному прайс-листу, который был опубликован японской компанией, среднеразмерный кроссовер Toyota Venza будет предложен в трех комплектациях: LE, XLE и Limited.
CarsWeek.ru вчера в 14:26
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Общество
NYT: в Пентагоне убеждены во внеземном происхождении НЛО
По данным издания, часть приглашенных в правительственную программу AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) экспертов убеждены, что неопознанные объекты имеют внеземное происхождение.
Газета.Ru 12:01
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
Космос
«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС
РИА Новости 10:21
Происшествия
В шахте рудника в Норильске произошло подтопление
Российская газета 10:16
Политика
В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровки каждого пункта Минских соглашений.
Российская газета 05:52
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня 22 июля в 06:08
Футбол
Клопп ответил Лэмпарду на обвинения в высокомерии
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил наставнику лондонского "Челси" Фрэнку Лэмпарду на обвинения в высокомерии.
Газета.Ru 11:54
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 31 июля
В Пензенской области режим повышенной готовности решено продлить еще на неделю — до пятницы, 31 июля.
Пензенская правда 11:22
Политика
Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
Футбол
Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»
Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Нима».
RT на русском 12:06
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 07:30