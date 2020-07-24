В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

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