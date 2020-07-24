ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
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"Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России", - отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Теперь, согласно рекомендации ВТО, антидемпинговые меры, в которых использовались энергокорректировки, должны быть отменены или скорректированы.В источнике
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития России10:45