Общество
Российская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»
Вести.Ruвчера в 12:15
Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Армия и оружие
Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля
Минобороны Сирии подтвердило удар Израиля по военным позициям в провинции Кунейтра.
Российская газета вчера в 18:44
Общество
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в шоколаде, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
РИА Новости вчера в 23:26
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в России
ПРАЙМ вчера в 02:37
Политика
Козенко: авторов плана по «деоккупации» Крыма могут посадить в тюрьму
Закон предусматривает уголовную ответственность сроком до десяти лет за попытки по отчуждению территории России, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, комментируя украинский план по "деоккупации" полуострова.
Экономика сегодня 03:16
Авто
Skoda обновила свои модели в России
Компания Skoda обновила оснащение своих моделей, представленных на российском рынке.
За рулем Кубань 01:54
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Интерфакс вчера в 23:53
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Происшествия
После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Московский Комсомолец вчера в 09:19
Политика
Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:54
Здоровье
В омском перинатальном центре родились мальчики-тройняшки
В начале июля в омском городском клиническом перинатальном центре родились тройняшки и все — мальчики.
Омскрегион 02:02
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Общество
В европейской части РФ похолодает в начале августа
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 25 июля, что начало августа в европейской части страны ознаменуется похолоданием.
Известия вчера в 23:19
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад вчера в 08:24
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК вчера в 11:50
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
Авто
Haval представила в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
Новый вседорожник Haval под названием Haval DaGou "Большая собака" презентовали на автосалоне в Чэнду, который накануне распахнул свои двери.
Новые автомобили вчера в 12:18
Общество
Собянин пообещал прививать москвичей от коронавируса бесплатно
С 16 июля москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.
ТВ Центр вчера в 14:43
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького
Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС вчера в 14:33
Армия и оружие
США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США показало в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки российской военной техники в Ливии.
Lenta.ru вчера в 12:11
Общество
Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области
В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
Политика
МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.
Известия вчера в 22:05
Космос
Китай вывел на орбиту три спутника с помощью ракеты «Чанчжэн-4B»
Китай в субботу при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" успешно вывел на орбиту три гражданских спутника, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
РИА Новости 03:06
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 23 июля в 08:55