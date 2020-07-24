Общество
Российская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития России10:45
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии
«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении.
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Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
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Территория новостей 06:30
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Яна Поплавская впервые стала бабушкой
Актриса не афишировала, что скоро станет бабушкой, поэтому счастливое событие оказалось сюрпризом для ее поклонников.
StarHit.ru 16:30
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Футбол
Бензема рассмешила похвала президента французской федерации футбола
После скандала с шантажом Матьё Вальбуэна пятилетней давности Карим был отлучен от сборной Франции, и глава федерации пообещал, что больше его не допустит в главную команду страны.
Евро-футбол.ру 14:22
Технологии
Sony выпустит PlayStation 5 с отделкой из чистого золота
Компания Sony выпустит ограниченную серию новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает Truly Exquisite.
Деловое.ТВ 13:49
Религия
Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман
10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея.
Lenta.ru 14:40
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
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Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Шоу-бизнес
84-летняя Светлана Дружинина рассказала о секрете своей молодости
Дружинина отметила, что у нее есть куда более эффективные секреты сохранения молодости, которые не требуют помощи хирургов.
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Происшествия
В Царском Селе ребенок уронил 250-летнюю скульптуру
Газета.Ru вчера в 12:15
Общество
Матвиенко: ущерб за аварию может быть взыскан с акционеров «Норникеля»
«Правительство сделает все для того, чтобы эта сумма ущерба, компенсация вреда не нанесла второго вреда региональным и муниципальным бюджетам, чтобы ущерб был погашен — пусть определит правительство — за личный счет акционеров либо за счет других источников, но не за счет налога на прибыль, который идет в региональные бюджеты», — заявила Матвиенко.
REGNUM 04:40
Политика
В Кремле оценили работу Дегтярёва в первые дни в Хабаровском крае
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил первые дни работы врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Мойка78 вчера в 18:39
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Легендарный внедорожник японского производства Mitsubishi Pajero больше не будут выпускать.
Лезги газет вчера в 17:23
Происшествия
В Воронеже оштрафовали участников «автопробега» с флагами Азербайджана
Воронеж, 24 июля 2020, 16:46 — REGNUM Один из участников несанкционированного автопробега, парализовавшего движение в центре Воронежа 19 июля, получил наказание в виде двух суток ареста, ещё шесть заплатят штрафы.
REGNUM 09:46
Армия и оружие
Россия: малайзийский «Боинг» был сбит при помощи украинской «Кольчуги»
Следствие по делу о крушении малайзийского борта, которое случилось в 2014 году над украинским Донбассом, продолжается.
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Авто
УАЗ начнет выпускать обновленные версии УАЗ «Патриот»
Указанные версии в ведомстве обзаведутся плафоном освещения и электропроводкой, защищенной от внешних факторов, тонированными или заглушенными задними окнами, а также перегородкой из металла за задним 3-местным сиденьем.
Evo-rus.com 04:11
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в России
Французский концерн Renault опроверг сообщения о том, что компания переносит сроки запуска модели Renault Duster в России.
ПРАЙМ 02:37
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 284 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,29 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.
ТАСС 15:18
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Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
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Футболка, которая стала причиной отстранения Андрея Ещенко на три игры в рамках Кубка России, ушла с аукциона за двести тридцать тысяч рублей.
CT news вчера в 04:34
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".
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Футбол
«Алания» выступит в ФНЛ в следующем сезоне
Напомним, что в прошлом сезоне «Алания» выступала в ПФЛ в зоне «Юг», чемпионат был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 07:27
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская похоронена в Балашихе
Екатерина Александровская, скончавшаяся восемнадцатого июля, была похоронена на одном из кладбищ Балашихи.
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