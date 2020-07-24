Общество

Российская газетаРоссийская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

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ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

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Вести.Ru12:15
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
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Следствие по делу о крушении малайзийского борта, которое случилось в 2014 году над украинским Донбассом, продолжается.
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