Общество
Российская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»
Вести.Ruвчера в 12:15
Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
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Футбол
Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим в июле в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на странице турнира в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 03:12
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Экономика
Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:24
Общество
В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
РИА Новости вчера в 21:46
Общество
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
После появления вакцины поставить прививку от коронавируса в Москве можно будет бесплатно, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 15:19
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Происшествия
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек
Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести вчера в 10:14
Экономика
Ритейлеры назвали сумму для поддержания повышенных запасов товаров
Поддержание повышенных запасов в распределительных центрах и на складах российских магазинов требует порядка 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.
РИА Новости 04:37
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
Здоровье
В некоторых регионах День знаний пройдет удаленно
В некоторых российских регионах День знаний 1 сентября пройдёт удалённо, предупреждает Роспотребнадзор.
Петербургский дневник 04:03
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Футбол
Эксперт: трудно рассчитывать, что «Спартак» быстро вернется в элиту
Думаю, "Спартаку" не дадут упасть так далеко, как "Динамо", но и преждевременно рассчитывать на то, что "Спартак" быстро вернется в элиту нашего футбола и будет конкурировать с "Зенитом" и другими командами.
РИА Новости вчера в 11:24
Происшествия
Бывший фигурант «Московского дела» Егор Жуков сообщил, что на него напали возле подъезда его дома в Москве
Как сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" врио начальника пресс-службы ОМВД России по Хабаровскому краю Екатерина Тарасова, в данный момент ведется процессуальная проверка.
Эхо Москвы 04:31
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
РБК вчера в 04:28
Общество
В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей
Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело 23 июля в 12:20
Происшествия
На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом
92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 25 июля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:43
Политика
ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.
РИА Новости вчера в 06:37
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен
В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
BFM.ru 02:42
Происшествия
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:41
Происшествия
В Москве напали на экс-фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова
Бывший фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении на него возле подъезда дома в ночь на субботу, пишет издание Znak.
BFM.ru 05:07