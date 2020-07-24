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Российская газета
Российская газета

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.В источнике
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Газета.Ru

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

Газета.Ru14:25
ТАСС

Эксперт: решение ВТО по «энергокорректировкам» устранит дискриминацию экспортеров из РФ

ТАСС11:54
Интерфакс

В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной селитры

Интерфакс12:12
RT на русском

В ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

RT на русском10:49
Минэкономразвития России

Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

Минэкономразвития России10:45
РИА Новости

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

РИА Новости10:28
Вести.Ru

Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»

Вести.Ru12:15
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Lenta.ru11:51
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Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%

Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
Саминвестор04:56
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«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК22 июля в 09:53
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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы11:28
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