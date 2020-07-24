Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. В ВТО согласились с мнением Москвы, что применяемые ЕС принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях нарушают правила организации.

с чего всё началось

В сентябре прошлого года Украина проиграла России в ВТО в похожем споре по энергокорректировкам, который касался антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского происхождения. Тогда третейская группа согласилась с большинством претензий в адрес Киева.

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

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