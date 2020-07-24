Общество

РИА НовостиРИА НовостиВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

В сентябре прошлого года Украина проиграла России в ВТО в похожем споре по энергокорректировкам, который касался антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского происхождения. Тогда третейская группа согласилась с большинством претензий в адрес Киева.
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ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. В ВТО согласились с мнением Москвы, что применяемые ЕС принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях нарушают правила организации.
РИА Новости10:28

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Россия выиграла спор в ВТО против ЕС о методике определения цен

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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

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ТАСС10:39
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Общество

В России назревает потребительский кризис

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Некоторые женщины не чувствуют боли во время родов из-за редкого гена

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Путешествия

Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

Эхо Москвы 10:31
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Общество

Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию

Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов.
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РИА Новости 22 июля в 18:11
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Общество

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Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
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Общество

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Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета.
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

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«Локомотив» напомнил «Спартаку» об 1:18 в Лиге чемпионов

Пресс-служба «Локомотива» ответила «Спартаку» в твиттере, напомнив о лигочемпионских показателях команды Олега Романцева в сезоне-2002/03.
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Происшествия

Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
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Футбол

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Московский ЦСКА намерен отдать защитника Седрика Гогуа в аренду.
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Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

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Коммерсантъ 11:11
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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

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Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве заменили голову

Новую голову приставили памятнику советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве, 24 июля сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
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Протез ноги с коленом научили обходить препятствия

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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Здоровье

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Британии, Турции и Танзании

Россия разрешит въезд гражданам Великобритании, Турции и Танзании, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Коронавирус может распространяться на расстояние больше восьми метров

Как сообщает ToDay News Ufa, раньше считалось, что коронавирус способен распространяться на расстоянии до 4 метров.
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Экономика

Американской экономике пообещали двойное падение

Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.
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Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение

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Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
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