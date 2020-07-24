Политика
РИА НовостиВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. В ВТО согласились с мнением Москвы, что применяемые ЕС принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях нарушают правила организации.
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Общество
Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам
При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Взгляд.ру 09:56
Происшествия
В Москве после массовой драки задержали более 25 человек
РИА Новости 10:26
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Политика
Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности
Гражданам России могут предложить добровольно отмечать свою национальность в паспорте.
Народные новости 02:38
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
CT news вчера в 12:19
Общество
Набиуллина надела броши с подковой и буквой V на пресс-конференцию ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка России надела броши в виде буквы «V» и подковы.
РБК 09:09
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник в провинции Кунейтра
Сирийские системы ПВО сбили израильский разведывательный беспилотник в небе над Голанскими высотами в провинции Кунейтра.
ANNA-News 07:13
Путешествия
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Деньги за туры, которые были аннулированы из-за коронавируса, туристы смогут вернуть или перенести поездку до конца 2021 г. Такое постановление опубликовано на сайте правительства.
Ведомости 09:11
Игры
«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер
Игры можно купить и установить на ПК, в отдельных случаях действуют скидки до 30 процентов.
Evo-rus.com 09:43
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Толстая сравнила Собчак с пиявкой
Писательница Татьяна Толстая высказалась о личности телеведущей Ксении Собчак.
Газета.Ru 06:58
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия 00:19
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России
Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
Вести Подмосковья 02:49
Энергетика
Саудовская Аравия осталась ни с чем после ценовой войны с Россией
Саудовская Аравия не получила никакой финансовой выгоды после окончания ценовой войны с Россией, оставшись ни с чем.
Lenta.ru вчера в 13:28
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости вчера в 07:59
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС
Корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", следует из трансляции запуска на сайте "Роскосмоса".
РИА Новости вчера в 10:37
Экономика
Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян
Реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% в годовом выражении во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, оценил Росстат.
РБК 09:45
Гаджеты
AMD представила APU Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro
AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro.
Игромания.ру 21 июля в 16:17
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Футбол
Червиченко рассказал о провальной трансферной политике «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации в московском клубе.
ProstoProSport 09:26
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса, сообщает пресс-служба кабмина.
Москва 24 09:54
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Газета.Ru 07:23
Политика
Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма.
Телеканал 360° 10:15
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46