Политика

РИА НовостиРИА НовостиВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. В ВТО согласились с мнением Москвы, что применяемые ЕС принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях нарушают правила организации.
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ЕС выкусит. ВТО поддержала Россию в споре по энергокорректировкам

Радио Sputnik10:38

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

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ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

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