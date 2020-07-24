Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. В ВТО согласились с мнением Москвы, что применяемые ЕС принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях нарушают правила организации.

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Общество Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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