Общество
Газета.RuВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»
Вести.Ruвчера в 12:15
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Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
РИА Новости 03:38
Наука
В США представили план для практически невзлавымаемого интернета
На презентации в четверг, 23 июля официальные лица Министерства энергетики (DOE) опубликовали отчет, в котором изложена стратегия разработки национального квантового интернета, использующая законы квантовой механики для более безопасной передачи информации, чем в существующих сетях.
ГЛАС.RU вчера в 16:33
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
Бронемашина затонула в Керченском проливе
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года.
Lenta.ru 04:14
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Общество
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Общество
Россия намерена возобновить регулярные и чартерные рейсы в три страны
News.ru вчера в 15:33
Общество
В России за сутки выявили 5871 новый случай коронавируса
За последние сутки в России выявили 5871 новый случай COVID-19 в 85 регионах, 25,1% из них не имели клинических проявлений болезни.
Известия 03:39
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт 23 июля в 14:13
Общество
Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отучить водителей пользоваться мобильными телефонами за рулем.
Газета.Ru 03:04
Здоровье
Роспотребнадзор: День знаний 1 сентября может пройти удаленно
"Есть уверенность, что администрация школ справится с задачей и сможет обеспечить принципы социального дистанцирования при проведении мероприятий 1 сентября", - подчеркнули в Роспотребнадзоре, отметив, что решение о начале учебного года по каждому региону будет принято 20 августа.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции
«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции. В решающем поединке турнира команда встретилась с «Сент-Этьеном».
Vprognoze.ru вчера в 17:56
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Футбол
Москалёв рассудит «Зенит» и «Химки» в финале Кубка России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении бригады арбитров Владимира Москалёва на финальный матч Кубка России по футболу, между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».
RT на русском вчера в 02:43
Кино
В августе на Netflix выйдет мультсериал «Аватар: Легенда о Корре»
Нью-Йорк, США, 22 июля 2020, 15:40 — REGNUM Популярный мультсериал «Аватар: Легенда о Корре» выйдет на Netflix уже 14 августа 2020 года.
REGNUM 22 июля в 08:40
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 124 новых случая коронавируса
Среди новых случаев коронавируса в Ростове-на-Дону выявлены 56 инфицированных человек.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:47
Общество
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 23 июля в 03:07
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Газета.Ru вчера в 16:15
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Экономика
В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей
Авторами предложения стали АНПФ и НАПФ, уточняют «Известия».
Бел.Ру вчера в 02:50
Авто
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
В рамках автосалона в Чэнду (Китай) компания Great Wall Motor представила преемника своего легендарного GW Hover / Haval H5 — новый кроссовер Haval DaGou, название которого переводится с китайского как «Большая Собака».
Тарантас Ньюс 03:43
Общество
Финляндия не откроет границу с Россией как минимум до 25 августа
Пока въезд в Финляндию для россиян ограничен до 25 августа. Без ограничений смогут посещать страну 15 государств Шенгенского соглашения.
ToDay News Ufa 02:53
Общество
Итальянцы испытали легкий истребитель на базе учебного самолета
Перспективный итальянский легкий истребитель M-346FA, созданный концерном Leonardo на базе учебного самолета M-346, совершил первый полет.
N+1 вчера в 06:04