Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 263

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 2

Политика Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь". 36

Футбол «Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком Игрок футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк принял решение уйти из команды.

Политика Захарова объяснила появление Танзании в списке разрешенных стран Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему, помимо Великобритании и Турции, в списке стран, куда смогут отправиться отдыхать граждане с 1 августа, появилась Танзания, сообщает РИА "Новости".

Игры GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа. 534

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 54

Экономика Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. 492

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 102

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 696

Общество ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2 Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.

Общество Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. 324

Общество Центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины «Центр „Вектор“ Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний», — приводит слова из сообщения пресс-службы ведомства агентство ТАСС. 41

Религия Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман 10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. 623

Авто Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.

Хоккей Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.