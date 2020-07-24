Общество
Газета.RuВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
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Третейская группа ВТО поставила точку в споре России с ЕС по «энергокорректировкам»
Вести.Ruвчера в 12:15
Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
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Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 23 июля в 11:13
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 11:13
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
Общество
Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия России
Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Взгляд-инфо 00:55
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском вчера в 17:13
Происшествия
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:41
Общество
Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
В Омской области введен режим ЧС из-за засухи и суховеев
Губернатор Омской области Александр Бурков ввел в регионе режим ЧС из-за засухи и суховеев.
Коммерсантъ вчера в 10:31
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В Сети появился трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики», который обещает стать первой крупной российской премьерой после возобновления работы кинотеатров, которые были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 23 июля в 08:00
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста вчера в 12:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может купить Облака на замену де Хеа
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Яну Облаку, сообщает Daily Mail.
Чемпионат вчера в 19:59
Общество
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv вчера в 04:10
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:55
Единоборства
Чемпион UFC Ян оскорбил белорусского бойца Орловского
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оскорбил белорусского бойца-тяжеловеса Андрея Орловского.
RT на русском 01:44
Политика
Кадыров ввёл в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
ToDay News Ufa вчера в 03:22
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru вчера в 05:51
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19