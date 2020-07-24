Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

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