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Газета.Ru
Газета.Ru

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.В источнике
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Газета.Ru

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

Газета.Ruвчера в 14:25
RT на русском

В ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

RT на русскомвчера в 10:49
Известия

Россия выиграла спор в ВТО против ЕС о методике определения цен

Известиявчера в 11:05
Интерфакс

В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной селитры

Интерфаксвчера в 12:12
Минэкономразвития России

Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»

Минэкономразвития Россиивчера в 10:45
РИА Новости

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

РИА Новостивчера в 10:28
ТАСС

Эксперт: решение ВТО по «энергокорректировкам» устранит дискриминацию экспортеров из РФ

ТАССвчера в 11:54
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МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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Бюджет России теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 млрд руб.»,— сообщила госпожа Леоненко в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ00:55
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«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости23 июля в 04:16
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«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК22 июля в 09:53
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Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%

Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
Саминвесторвчера в 04:56
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