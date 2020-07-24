ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
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Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.В источнике
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития Россиивчера в 10:45