Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%

Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.