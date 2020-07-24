Общество
Российская газетаВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС. Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам.
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Третейская группа поддержала Россию в споре в ВТО с ЕС по «энергокорректировкам»
Минэкономразвития России10:45
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 12:28
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Политика
Саркози назвал Путина держащим слово и преданным другом
Бывший президент Франции Николя Саркози в своей книге «Время бурь» дал характеристику президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 12:30
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Коммерсантъ 03:22
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Звездная семья заявила о незаконности этих снимков и приняла решение подать иск в суд.
Evo-rus.com 12:37
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
Радио Sputnik 07:18
Космос
Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска
Аргументы недели вчера в 07:37
Происшествия
Гостиницу «Юбилейная» эвакуировали в Южно-Сахалинске из-за пожара в сауне
Сауна в гостинице Юбилейная в Южно-Сахалинске загорелась поздно вечером в пятницу 24 июля. На место выехали все пожарные части города.
АСТВ 08:30
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда 07:19
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК 11:50
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии
«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:57
Шоу-бизнес
Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке
Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера.
CT news 06:59
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 12:02
Игры
Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре
Деловое.ТВ вчера в 14:21
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 17:34
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
Известия 18:04
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Армия и оружие
В ходе учений ВДВ под Рязанью впервые десантировали БМД-4 с экипажем
Под Рязанью продолжаются учения ВДВ. Сегодня десантировали технику и впервые БМД-4. Эта машина десанта тяжелее своих предшественниц.
ГТРК Ока 10:33
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Технологии
WSJ сообщила о копировании компанией Amazon чужих технологий
Запуск некоторых продуктов Amazon разрушил бизнес ряда компаний, в которые корпорация инвестировала, пишет WSJ.
РБК 09:14