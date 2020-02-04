Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

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