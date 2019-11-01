Экономика

ТАССТАССВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США

Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований. Такое решение принял в пятницу арбитраж ВТО.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США

ТАССвчера в 11:39

ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США

РИА Новостивчера в 12:30

ВТО разрешила Китаю ввести пошлины на товары из США

Известиявчера в 11:17

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Российская газетавчера в 11:55

Новые пошлины КНР изменят торговый баланс и добавят головной боли Трампу

ПРАЙМ07:54

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на американские товары на сумму свыше 3,5 миллиардов долларов

Эхо Москвывчера в 12:03

Перемирию США и Китая в торговой войне помешали

Lenta.ruвчера в 13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму

Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.
РИА Новости 02:58
Происшествия

Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован

Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Аргументы и Факты вчера в 07:08
Авто

Volkswagen готовит к выпуску электрический внедорожник ID.4

Электрокар ID.4 будет выпущен в Китае, как стало известно во время презентации "Дизайн нового бренда".
OAnews вчера в 16:11
Политика

Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций»

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.
РИА Новости вчера в 07:28
Общество

В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.
RT на русском 07:11
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров

Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Кстати.News 00:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Политика

Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ вчера в 14:41
Происшествия

Автомобиль сбил пешехода на парковке мэрии Москвы

Пешеход был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным проекта Baza, в ДТП участвовала служебная машина мэрии Москвы.
Эхо Москвы 08:00
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Интерфакс 03:25
Происшествия

Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео

РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором 2 ноября произошел взрыв.
Lenta.ru 01:43
Происшествия

Пьяная российская школьница разгромила дом топором

В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
Lenta.ru 07:03
Кино

Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 08:37
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске

Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews вчера в 02:10
Транспорт

Минтранс выбрал оператора пассажирских поездов в Крым

Профиль вчера в 13:42
Армия и оружие

«Пусть США и воюют»: польский эксперт об атаке на Калининград

Только сами США имеют ресурсы подобного рода, считает эксперт.
Военное обозрение 03:20
Армия и оружие

Сербия покупает российские С-400

Утро.ru вчера в 07:29
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия

Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Подмосковье

Таунхаус певицы Екатерины Шавриной обокрали в Троицком районе «новой Москвы», сообщает в субботу, 2 ноября, телеканал РЕН ТВ.
Известия 06:06
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Шоу-бизнес

Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»

Вести.Ru вчера в 07:39
Здоровье

Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
ТАСС 06:57
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском вчера в 09:20
Общество

Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора

После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.
РБК 07:00
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное