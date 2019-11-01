Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов. О соответствующем решении арбитража организации говорится на ее официальном сайте.
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ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США

ТАСС11:39

ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США

РИА Новости12:30

ВТО разрешила Китаю ввести пошлины на товары из США

Известия11:17

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Российская газета11:55

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на американские товары на сумму свыше 3,5 миллиардов долларов

Эхо Москвы12:03

Перемирию США и Китая в торговой войне помешали

Lenta.ru13:22

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США

Rambler News Service12:34
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:36, Вашингтон
Здоровье

В РФ потребовали изменить работу диспансеров после убийства в детсаду

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в интервью ТАСС заявил о необходимости пересмотра работы наркодиспансеров на фоне прогремевшего на всю страну убийства 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
РЕН ТВ 13:58
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Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
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Григорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии

Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.
BFM.ru 10:03
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Пассажир рассказал о действиях экипажа севшего в Тюмени SSJ-100

Пассажир самолёта SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя, Андрей Макаров сообщил, что экипаж во время ЧП работал грамотно.
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Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
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В Надыме подростки избили инвалида

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Общество

«Роскосмос» изготовит еще два «Союза» из-за проблем с кораблями США

Российская газета вчера в 05:59
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Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество

Что изменится в повседневной жизни россиян с 1 ноября

Ряд новых законов вступит в действие с 1 ноября, в том числе нормативные акты о суверенном интернете, микрокредитах и получении российского гражданства.
iReactor вчера в 03:59
Происшествия

Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане

В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Экономика

РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Футбол

Швейцарский клуб попал в скандал после поста в «Твиттере» с роликом с порносайта

Чемпионат 16:14
Энергетика

«Нафтогаз Украины» поднял цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей на 19%.
Expert.ru 03:58
Армия и оружие

Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

REGNUM 05:40
Футбол

Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
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Киберспорт

Blizzard представила Overwatch 2

Ранее в рамках события компания представила Diablo 4, а также новые дополнения для World of Warcraft и Hearthstone.
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Киберспорт

В Dota 2 добавили быстрый поиск игры

Valve представила систему быстрого матчмейкинга для Dota 2. Система предназначена для людей, которые хотят как можно быстрее найти игру.
Cyber.sports.ru 15:58
Гаджеты

IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
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Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Общество

Минстрой впервые представил индекс качества городской среды

"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM 02:27
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Игры

В Epic Games Store появятся отзывы критиков

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НАБУ открыло дело в отношении мэра Киева Кличко

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Ирина Шейк вместе с дочерью гуляет в костюме Минни Маус

Ирина Шейк выбрала для себя и дочери Леи парные наряды на Хэллоуин, отдав предпочтение образу подруги Микки Мауса.
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HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Общество

Polskie Radio (Польша): украинцы — двигатель польской экономики (Polskie Radio)

«Двигателем польской экономики» называет иммигрантов из Украины автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик.
ИноСМИ 13:00
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Общество

Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября

Министерство культуры РФ направило киносетям письмо с просьбой увеличить число сеансов с российскими кинокартинами в День народного единства, 4 ноября.
Газета.Ru 15:49
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Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
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