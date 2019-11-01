Экономика
Российская газетаВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов. О соответствующем решении арбитража организации говорится на ее официальном сайте.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:36, Вашингтон
Здоровье
В РФ потребовали изменить работу диспансеров после убийства в детсаду
Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в интервью ТАСС заявил о необходимости пересмотра работы наркодиспансеров на фоне прогремевшего на всю страну убийства 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
РЕН ТВ 13:58
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Политика
Григорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии
Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.
BFM.ru 10:03
Происшествия
Пассажир рассказал о действиях экипажа севшего в Тюмени SSJ-100
Пассажир самолёта SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя, Андрей Макаров сообщил, что экипаж во время ЧП работал грамотно.
RT на русском 13:22
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Происшествия
В Надыме подростки избили инвалида
Российская газета 07:36
Общество
«Роскосмос» изготовит еще два «Союза» из-за проблем с кораблями США
Российская газета вчера в 05:59
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество
Что изменится в повседневной жизни россиян с 1 ноября
Ряд новых законов вступит в действие с 1 ноября, в том числе нормативные акты о суверенном интернете, микрокредитах и получении российского гражданства.
iReactor вчера в 03:59
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Футбол
Швейцарский клуб попал в скандал после поста в «Твиттере» с роликом с порносайта
Чемпионат 16:14
Энергетика
«Нафтогаз Украины» поднял цены на газ для промышленности
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей на 19%.
Expert.ru 03:58
Футбол
Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт 05:02
Киберспорт
Blizzard представила Overwatch 2
Ранее в рамках события компания представила Diablo 4, а также новые дополнения для World of Warcraft и Hearthstone.
CyberSport.ru 15:17
Киберспорт
В Dota 2 добавили быстрый поиск игры
Valve представила систему быстрого матчмейкинга для Dota 2. Система предназначена для людей, которые хотят как можно быстрее найти игру.
Cyber.sports.ru 15:58
Гаджеты
IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple
За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль 16:39
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Общество
Минстрой впервые представил индекс качества городской среды
"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Игры
В Epic Games Store появятся отзывы критиков
CyberSport.ru 03:02
Политика
НАБУ открыло дело в отношении мэра Киева Кличко
Новостной фронт 14:04
Общество
Ирина Шейк вместе с дочерью гуляет в костюме Минни Маус
Ирина Шейк выбрала для себя и дочери Леи парные наряды на Хэллоуин, отдав предпочтение образу подруги Микки Мауса.
StarHit.ru 16:00
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Общество
Polskie Radio (Польша): украинцы — двигатель польской экономики (Polskie Radio)
«Двигателем польской экономики» называет иммигрантов из Украины автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик.
ИноСМИ 13:00
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Общество
Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября
Министерство культуры РФ направило киносетям письмо с просьбой увеличить число сеансов с российскими кинокартинами в День народного единства, 4 ноября.
Газета.Ru 15:49
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24