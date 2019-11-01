Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов. О соответствующем решении арбитража организации говорится на ее официальном сайте.

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

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