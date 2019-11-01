Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов. О соответствующем решении арбитража организации говорится на ее официальном сайте.
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ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США

ТАСС11:39

ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США

РИА Новости12:30

ВТО разрешила Китаю ввести пошлины на товары из США

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ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США

Российская газета11:55

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на американские товары на сумму свыше 3,5 миллиардов долларов

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Перемирию США и Китая в торговой войне помешали

Lenta.ru13:22

ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США

Rambler News Service12:34
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
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Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.
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Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
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Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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Билалова в США отпустили под залог

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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Киев нашел виновника срыва встречи «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва пытается сорвать встречу лидеров "нормандской четверки".
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

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Астрономы нашли в Солнечной системе еще одну карликовую планету

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Экономика

Депутаты просят проверить законность маркировки ЦРПТ

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» и КПРФ обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность распоряжений правительства о введении цифровой маркировки товаров.
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Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
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Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева.
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Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
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Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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Политика

Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине

Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

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Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере

Компания BMW отпраздновала Хэллоуин твитом, в котором потроллила своего главного конкурента — Mercedes-Benz.
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Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость

Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
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Желудочно-кишечные микробы влияют на мозг и страхи

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Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
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Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
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Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
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Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
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Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

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Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции

Комсомольская правда вчера в 04:35
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Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
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Футбол

Семак оценил выступление «Зенита» в октябре

Семак отметил, что "Зенит" неплохо провёл октябрьские матчи, достаточно много забивал, набирал очки.
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Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

По словам очевидцев, Наргиз вышла на сцену с бутылкой крепкого алкоголя и стала жаловаться на проблемы, предупредив, что многие зрители уйдут из зала.
Газета.Ru 29 октября в 10:50
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