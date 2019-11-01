Экономика
Российская газетаВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов. О соответствующем решении арбитража организации говорится на ее официальном сайте.
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Игры
Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей
Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Политика
Киев нашел виновника срыва встречи «нормандской четверки»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва пытается сорвать встречу лидеров "нормандской четверки".
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Кино
Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»
Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
Космос
Астрономы нашли в Солнечной системе еще одну карликовую планету
Экономика
Депутаты просят проверить законность маркировки ЦРПТ
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» и КПРФ обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность распоряжений правительства о введении цифровой маркировки товаров.
Хоккей
Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»
Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
Происшествия
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева.
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Авто
Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере
Компания BMW отпраздновала Хэллоуин твитом, в котором потроллила своего главного конкурента — Mercedes-Benz.
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Наука
Желудочно-кишечные микробы влияют на мозг и страхи
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Фигурное катание
Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Футбол
Семак оценил выступление «Зенита» в октябре
Семак отметил, что "Зенит" неплохо провёл октябрьские матчи, достаточно много забивал, набирал очки.
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
По словам очевидцев, Наргиз вышла на сцену с бутылкой крепкого алкоголя и стала жаловаться на проблемы, предупредив, что многие зрители уйдут из зала.