Экономика
Российская газетаВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов. О соответствующем решении арбитража организации говорится на ее официальном сайте.
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Единоборства
Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Замана вчера в 19:44
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" на выезде сыграли вничью с "Уфой" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Интерфакс-Спорт 09:12
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском вчера в 04:46
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru 09:08
Армия и оружие
Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»
В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Lenta.ru 03:15
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Здоровье
Минздрав установил норму потребления соли для россиян
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова установила рекомендованную суточную норму потребления соли для жителей страны.
Lenta.ru 09:27
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Уголовное дело заведено после интервью, которое дети взяли у гея
По версии следствия, люди, личность которых предстоит установить, пригласили детей и гея на интервью.
Говорит Москва 09:29
Футбол
Юные футболисты «Ростова» записали видеообращение к Карпину
Воспитанники клубной академии «Ростова» признались, что хотели бы сфотографироваться с главным тренером основной команды Валерием Карпиным, однако наставник на матчах их не замечает.
RT на русском 07:15
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
ЖКХ
Россиянам хотят разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Россиянам хотят предоставить право не оплачивать коммунальные услуги, которые не соответствуют необходимому качеству.
АБН вчера в 00:09
Музыка
Участника «Евровидения» назвали на шоу «Голос» ресторанным певцом
Российская газета 08:56
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Армия и оружие
Террористы обстреляли жилой квартал в сирийском Алеппо
Боевики обстреляли жилой квартал Аль-Нил в сирийском Алеппо, ранения получил один мирный житель. Об этом сообщило агентство SANA.
ФАН 08:05
Общество
Грета Тунберг попросила о помощи
30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Рамблер вчера в 14:11
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Происшествия
В Ленобласти 14-летние подростки устроили поножовщину
Во Всеволожском районе Ленинградской области между двумя 14-летними подростками произошел конфликт, переросший в поножовщину.
Российская газета 05:40
Политика
Участника выборов губернатора Приморья Ищенко исключили из КПРФ
Андрей Ищенко, принимавший участие в выборах губернатора Приморского края в 2018 году, исключен из КПРФ.
РБК 09:45
Здоровье
В Барнауле хотят оптимизировать психиатрические больницы
Две психиатрические больницы Барнаула ждет объединение.
Алтапресс 01:54
Космос
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 01:49
Общество
Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45