Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.

ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом

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