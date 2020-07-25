Леонид Якубович прокомментировал свой возможный уход с «Поле Чудес»

Как сообщает ToDay News Ufa, ведущий программы «Поле Чудес» Леонид Якубович недавно сообщил, что съёмки программы все еще ведутся, и покидать программу он пока что не планирует.