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В Турции обнаружены запасы нефти стоимостью в $1 млрд

«В двух скважинах в Адане, где проводятся разведочные работы, обнаружена высококачественная нефть. Стоимость запасов оценивается примерно в $1 млрд», — цитирует Эрдогана турецкое издание «16 haber».
Известия
Заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар ранее заявил, что Турция в 2022 году собирается увеличить потребление газа и расширить возможности поставок топлива.
Газета.Ru
Касаясь экономической ситуации в стране, президент попросил немного терпения у народа.
РИА Новости
3 декабря агентство Bloomberg сообщало, что годовая инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре.
Известия

Подробнее о событии

В Турции нашли скважины нефти стоимостью в $1 млрд
Газета.Ru17:17
В Адане обнаружили большие запасы высококачественной нефти — Эрдоган
ИА Красная Веснавчера в 16:37
В Турции обнаружены запасы нефти стоимостью в $1 млрд
Известиявчера в 16:11
Эрдоган проинформировал о найденных запасах нефти в Адане
Ореанда-Новостивчера в 15:07
В турецкой Адане найдена нефть на $1 млрд
Вестник Кавказавчера в 14:37
Нефть обнаружена в двух скважинах в турецкой Адане, стоимость запасов $1 млрд – Эрдоган
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