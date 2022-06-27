ИзвестияВ Турции обнаружены запасы нефти стоимостью в $1 млрд«В двух скважинах в Адане, где проводятся разведочные работы, обнаружена высококачественная нефть. Стоимость запасов оценивается примерно в $1 млрд», — цитирует Эрдогана турецкое издание «16 haber».ИзвестияЗаместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар ранее заявил, что Турция в 2022 году собирается увеличить потребление газа и расширить возможности поставок топлива.Газета.RuКасаясь экономической ситуации в стране, президент попросил немного терпения у народа.РИА Новости3 декабря агентство Bloomberg сообщало, что годовая инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияИА Красная ВеснаГазета.RuПодробнее о событииВ Турции нашли скважины нефти стоимостью в $1 млрдГазета.Ru17:17В Адане обнаружили большие запасы высококачественной нефти — ЭрдоганИА Красная Веснавчера в 16:37В Турции обнаружены запасы нефти стоимостью в $1 млрдИзвестиявчера в 16:11Эрдоган проинформировал о найденных запасах нефти в АданеОреанда-Новостивчера в 15:07В турецкой Адане найдена нефть на $1 млрдВестник Кавказавчера в 14:37Нефть обнаружена в двух скважинах в турецкой Адане, стоимость запасов $1 млрд – ЭрдоганSputnik Армениявчера в 14:12Показать ещёОценить24Поделиться