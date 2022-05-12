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В Турции считают, что Евросоюз не сможет отказаться от поставок газа из России

В Турции считают, что Европейский союз в прежние годы не предпринимал усилий для избавления от зависимости от поставок газа из России.
ТК Звезда
По мнению автора публикации, страны Евросоюза долгие годы не могли реализовать планы по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного голубого топлива.
Life.ru
Кемалоглу подчеркнул, что в последние годы энергетические потребности ЕС только росли.
РЕН ТВ
Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях после введения санкций из-за военной операции на Украине.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Турции считают, что Евросоюз не сможет отказаться от поставок газа из России
ТК Звезда21:42
В Турции признали неспособность Евросоюза отказаться от газа из России
РЕН ТВ21:15
В Турции скептически оценили планы Европы отказаться от российского газа
Московский Комсомолец19:54
Anadolu: Европа провалила тактику по отказу от российского газа
Общественная служба новостей19:49
Anadolu: ЕС не предпринял должных шагов для снижения зависимости от российского газа
Lenta.ru19:41
Anadolu: Европа провалила тактику по отказу от российского газа
ФАН19:40
Anadolu: Европа провалилась в попытках отказаться от российского газа из-за бездействия
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Pravda.Ruвчера в 16:12