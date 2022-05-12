В случае, если Финляндия войдет в состав НАТО, войска альянса могут оказаться вблизи Санкт-Петербурга, заявил экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что, войдет ли Херсонская область в состав России, должны определить ее жители.
«Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — говорится в материалах газеты The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.