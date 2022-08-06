Стоимость 1 тыс. куб. м. газа для украинских промышленных предприятий по итогам недели выросла до 45 тыс. гривен (или 45 гривен на 1 куб. м.), сообщает украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на данные Украинской энергетической биржи.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в субботу должен был упомянуть США, как страну, совершившую тот удар.
Следующий пакет поддержки со стороны США в адрес Украины в области безопасности станет одним из крупнейших к этому дню, объем запланированных к передаче вооружений и техники оценивается в $1 млрд, пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника.
Власти стран Запада все больше обеспокоены углублением экономического сотрудничества между Россией и Турцией и растущим риском вторичных санкций против Анкары, если она будет помогать Москве обходить ограничения.