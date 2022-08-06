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В Twitter пользователи спрогнозировали крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

Пользователи социальной сети Twitter поприветствовали решение президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о планомерном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
Газета.Ru
"Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар", — заметил третий.
РИА Новости
Переговоры Путина и Эрдогана состоялись в Сочи.
Газета.Ru
Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в Турции карты "Мир".
РИА Новости

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