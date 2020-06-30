Экономика
Телеканал 360°ВВП Британии в 1-м квартале снизился максимально с 1979 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании упал в первом квартале года на 2,2%. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Общество
В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей
За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%.
Новый День 13:09
Политика
Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов
Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
Здоровье
«Кроличья Эбола». Новый смертельный вирус убил тысячи животных в США
По США распространяется новый смертельный вирус геморрагической болезни кроликов, который получил название RHDV2.
Общественная служба новостей 14:14
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Культура
«Бивис и Баттхед» получат перезапуск от автора оригинала
Автор оригинального анимационного мультсериала «Бивис и Баттхед» Майк Джадж создаёт перезапуск проекта, который снова посвятят героям-лоботрясам.
Игромания.ру 12:34
Армия и оружие
Россия начала серийное производство конкурента АК-12
В России начали серийное производство автомата А-545 (индекс 6П67).
Российская газета 04:14
Общество
ЦИК объяснил решение начать публиковать итоги голосования по поправкам
Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев пояснил, что Центризбирком решил начать публиковать сведения по итогам голосования по поправкам в Конституцию на закрывшихся участках в интересах максимальной открытости и легитимности.
Журналистская правда 12:50
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Космос
Парад планет смогут увидеть земляне в июле
Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна.
СОВА 12:13
Политика
Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»
Ранее против американских санкций в отношении проекта выступил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 07:48
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Культура
Кинематографистов из России пригласили стать академиками «Оскара»
Российские кинематографисты получили приглашения вступить в американскую Академию кинематографических искусств и наук, выбирающую победителей премии "Оскар" в США.
Piter.tv 03:16
Общество
Памфилова назвала очень достойной явку на голосовании по поправкам
Явка на голосовании по поправкам к Конституции была «очень достойной».
Известия 13:23
Происшествия
В Татарстане жена оправдала подозреваемого в изнасиловании дочери мужа
Жена жителя Татарстана Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери и оправданного судом, сообщила, что он случайно травмировал ребенка, передает RT.
РБК вчера в 01:48
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на голосовании
Председатель Центризибиркома Элла Памфилова заявила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, переболевший коронавирусом, все же мог бы прийти на участок для голосования в защитной маске.
Мойка78 12:15
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Политика
Порошенко на суде поглумился над прокурором
Экс-президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки попытался грубо пошутить над прокурором.
Известия 12:43
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Общество
В Москве завершился подсчет голосов, отданных на дистанционном электронном голосовании
В Москве завершился подсчет голосов, отданных на дистанционном электронном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня.
Эхо Москвы 14:04
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика
Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
Shraibikus News 08:33
Спорт
Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk 11:24