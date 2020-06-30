Экономика
Телеканал 360°ВВП Британии в 1-м квартале снизился максимально с 1979 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании упал в первом квартале года на 2,2%. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS).
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Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Политика
«Сговор» России с талибами сочли преклонением Трампа перед Путиным
Демократы сочли, что раз Трамп, по информации The Times, был проинформирован о действиях России в феврале, то он заискивает перед Москвой, так как с тех пор неоднократно говорил о необходимости вернуть Россию в G7 и общался с Путиным по телефону.
Lenta.ru 07:18
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Политика
Мишустин в московской школе проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Невские Новости 05:43
Экономика
PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 05:27
Футбол
В РФС рассказали о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге»
Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и член оперативного штаба Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард Безуглов высказался о ситуации с коронавирусом в "Оренбурге".
Газета.Ru 06:47
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
Общество
В КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
Издание Autonews выяснило, что Госавтоинспекция не планирует пока вводить штраф за превышение скорости на 20 км/ч.
SpeedMe 05:39
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
Политика
В ЦИК предупредили о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
На голосовании по поправкам к Конституции готовятся провокации, Центральной избирательной комиссии об этом известно.
RT на русском 07:19
Политика
Более 1 млн крымчан голосовали по внесению поправок в Конституцию
Независимое телевидение Севастополя 06:55
Происшествия
На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека
Останки неизвестного человека обнаружили на территории храма в Ленинградской области. У него были связаны руки и ноги.
Российская газета 05:22
Спорт
Общий тираж A Plague Tale: Innocence достиг миллиона копий
A Plague Tale: Innocence от французской студии Asobo продалась тиражом в миллион копий.
CyberSport.ru 07:09
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Происшествия
Движение поездов в метро Петербурга остановила машина для мытья полов
"С 12-52 из-за попадания оборудования на путь ст. Кировский завод движение по Линии 1 осуществляется на участке Девяткино – Нарвская", – рассказали в подземке.
DP.RU 07:00
Авто
Kia представила седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Новая KIA K5, ныне известная в России под именем Optima, вышла на североамериканский рынок.
Автоновости дня 06:32
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 29 июня в 01:11
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Общество
В Воронеже рестораны откроют летние веранды
Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
Политика
Глава ДНР разрешил гражданам выезжать в ЛНР и Россию
Согласно пункту 7 новой редакции указа разрешается выезд в Россию и ЛНР лицам, у которых там имеется постоянная или временная регистрация, лицам осуществляющим грузовые перевозки и тем, кто сопровождает груз на грузовом транспорте, а также тем, кто имеет уважительные причины для выезда.
REGNUM 07:33
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
Политика
Путин не будет участвовать в розыгрыше призов и останется без подарка
Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в призовой акции «Миллион призов», приуроченной к голосованию по поправкам к Конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 07:25