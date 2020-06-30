Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании упал в первом квартале года на 2,2%. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS).

ВВП Британии в 1-м квартале снизился максимально с 1979 года

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