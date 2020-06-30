Экономика
Телеканал 360°ВВП Британии в 1-м квартале снизился максимально с 1979 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании упал в первом квартале года на 2,2%. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS).
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Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
iReactor 29 июня в 10:40
Общество
За сутки в России выявлено 6556 заболевших коронавирусом в 83 регионах
За последние сутки в России выявлено 6 556 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID – 19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 091 (31,9%).
Стерлеград 03:34
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Культура
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Как сообщал "Кавказский узел", HBO сняла фильм "Добро пожаловать в Чечню", который рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище.
Кавказский узел вчера в 16:41
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Гаджеты
Xiaomi представила крошечную колонку за 7 долларов
Компания Xiaomi представила новую умную колонку Xiaomi XiaoAI Portable Speaker, которая поддерживает голосовое управления другими устройствами умного дома, а также позволяет находить информацию в Сети, прогноз погоды, запускать музыку и выполнять все остальные функции, свойственные умным динамикам.
iXBT.com 01:38
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину.
Газета.Ru 02:29
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты 29 июня в 02:45
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Россия начала поставки С-400 в Турцию летом прошлого года.
РИА Новости вчера в 12:56
Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Команде из Оренбурга засчитали техническое поражение со счетом 0:3.
РБК 04:09
Политика
Явка на голосовании по конституции за шесть дней составила 55,22%
Явка на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции РФ за шесть дней по всей стране составила 55,22%.
ТАСС 03:08
Футбол
«Барселона» объявила о переходе футболиста «Ювентуса» Пьянича
"Барселона" сообщила о договоренности по переходу хавбека "Ювентус" Миралема Пьянича.
Vprognoze.ru 29 июня в 14:15
Общество
Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов
Этапы реформы по вывозу медицинских отходов Московская область собирается создать территориальную схему по обращению с медицинскими и биологическими отходами (по аналогии с твердыми коммунальными отходами), утвердить тариф на их вывоз и построить необходимую инфраструктуру.
РБК 02:03
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Общество
В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53