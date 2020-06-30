Экономика
Телеканал 360°ВВП Британии в 1-м квартале снизился максимально с 1979 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании упал в первом квартале года на 2,2%. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS).
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Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Политика
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
Вести Подмосковья 03:58
Политика
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %
Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
Evo-rus.com вчера в 09:07
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Политика
Власти ДНР сняли ограничения на въезд-выезд в Россию
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился снять ограничения на выезд в Российскую Федерацию, которые вводили для соблюдения режима повышенной готовности во время вспышки коронавируса.
ИА Новороссия 06:02
Хоккей
«Трактор» договорился о продлении контракта с Гикой на три года
«Трактор» и нападающий Томаш Гика достигли договоренности о продлении контракта.
Sport24.ru 05:43
Армия и оружие
Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР
Новостной фронт 02:31
Происшествия
СК проведет проверку в отношении экс-сотрудника Генпрокуратуры, напавшего на полицейского
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры по факту применения им насилия в отношении полицейского в Москве.
ТАСС 06:05
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский «Ювентус» переиграл в гостях «Дженоа» 30 июня в матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
ИА Красная Весна 05:06
Транспорт
Проезд первых грузовых поездов по Крымскому мосту сняли на видео
Сегодня на Крымском мосту официально открыли движение грузовых поездов.
ТВ Центр вчера в 04:35
Политика
Послы России и Белоруссии сделали ряд заявлений
Экономическая интеграция Белоруссии и России в рамках Союзного государства не угрожает суверенитету обеих стран, речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке экспорта, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Вести.Ru 06:23
Общество
В КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
Издание Autonews выяснило, что Госавтоинспекция не планирует пока вводить штраф за превышение скорости на 20 км/ч.
SpeedMe 05:39
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Происшествия
В Ростове-на-Дону на набережной столкнулись два теплохода
"Утром на набережной столкнулись два корабля", — подписал автор видеоролик. https: / / www.instagram.com / p / CCF6jxpKzjZ / ИА REGNUM пока не располагает официальным комментарием по данному факту.
REGNUM 04:26
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Наука
Новая технология позволяет наносить сенсорный дисплей на любые объекты
Хайтек+ вчера в 12:31
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщает ToDay News, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году.
ToDay News Ufa 06:08
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Общество
В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180
РИА Новости 06:10
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Авто
Land Rover выпустит новую модификацию внедорожника Defender
Силами заводского спецподразделения Special Vehicle Operations популярный внедорожник Defender стал утилитарным коммерческим фургоном и получил название Hard Top.
Evo-rus.com 04:40
Политика
В ЦИК предупредили о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
На голосовании по поправкам к Конституции готовятся провокации, Центральной избирательной комиссии об этом известно.
RT на русском 07:19
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Армия и оружие
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 20:40
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13