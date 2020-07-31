Экономика
КоммерсантъВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%
Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1995 года. По сравнению с первым кварталом ВВП упал на 11,9%, говорится в пресс-релизе Евростата (.pdf).
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Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Политика
Задержанным в Белоруссии россиянам предоставили адвокатов
Гражданам России, задержанным в Белоруссии, предоставлены адвокаты.
Евразия Daily 05:55
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Футбол
«Барселона» предложила контакт нападающему «Челси» Виллиану
"Барселона" предложила контракт нападающему лондонского "Челси" Виллиану, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 02:40
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Происшествия
Источник назвал вероятную причину смерти рэпера Энди Картрайта
Известия вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
Политика
Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул
Задержанные в Белоруссии россияне находились там проездом и летели в Стамбул, ничего противозаконного они не совершали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:56
Политика
В Кремле поинтересуются защитой Сафронова в условиях секретности
Москва, 31 июля 2020, 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отказ следователей ФСБ разъяснять защитникам советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова суть обвинений.
REGNUM 06:13
Общество
Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября
Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября.
Российская газета 05:36
Общество
Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Политика
Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию
Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Происшествия
Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян
На считающихся наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера россиян, которые были задержаны в Белоруссии, оказывается жесткое давление.
Lenta.ru 05:28
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 28 июля в 06:42
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Футбол
Рыжиков подпишет контракт с «Тамбовом»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб подпишет контракт с голкипером Сергеем Рыжиковым, который покинул «Крылья Советов».
Metaratings 05:43
Наука
Транскраниальная стимуляция может избавить от негативных воспоминаний
Исследователи использовали транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС), чтобы «стереть» страх, вызванный негативным воспоминанием.
MedikForum.ru вчера в 23:13
Авто
Управляющий активами Шувалова выкупит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко, управляющего активами Игоря Шувалова, собирается приобрести сразу 70 процентов фирмы КАТЕ.
CarsWeek.ru 04:18
Экономика
Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов
«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
РБК вчера в 23:01
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Киберспорт
Valve добавила команду для ускорения загрузки матчей в Dota 2
Valve добавила экспериментальный параметр запуска в Dota 2, который призван помочь владельцам слабых компьютеров быстрее подключаться к матчам.
CyberSport.ru 04:09
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47