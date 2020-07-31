с чего всё началось

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Общество «Северный поток-2» разрешили достраивать Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС. 3

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения. 25

Общество В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции. 3

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,2K

Шоу-бизнес Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты» За время карантина Анна ни разу не общалась с актерами комедийного телесериала, хотя подписана на них в соцсетях и даже имеет личные номера телефонов в записной книжке. 17

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 298

Здоровье В ВОЗ объяснили новые вспышки коронавируса в Европе Официальный представитель европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер рассказала о причине новых вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Политика Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля. 5

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Политика Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. 1,3K

Футбол «ПСЖ» сразится с «Лионом» в финале Кубка французской лиги Главная потеря парижан заключается в отсутствии лидера Килианна Мбаппе, который получил травму в финале Кубка Франции с «Сент-Этьеном».

Общество Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования. 7