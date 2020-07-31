ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Смотрите также
МТС получил первую лицензию на 5G в России
«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Дегтярев пообещал взять на контроль стройки в Комсомольске-на-Амуре
РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
Выпуск вакцины от коронавируса намечен на 15 августа
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Подозреваемого в финансировании ИГ задержали в Петербурге
В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Суд арестовал боксера, который убил мужчину одним ударом в Барнауле
Екатеринбургский художник Тимофей Радя сжег «будущее» в поле
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Трубоукладчик для «Северного потока-2» сменил владельца
Китай существенно сократил закупки газа из России
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей
Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран
В России планируется ввести алкозамки на автомобилях
Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до контрольной
На рекордные 32,9% упал ВВП США во втором квартале
Польша представила фильм о расследовании крушения Ту-154М в Смоленске
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
«Северный поток-2» разрешили достраивать
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.В источнике
С чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата
, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.
Подробнее о событии