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ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.В источнике
С чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата
, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.
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МТС получил первую лицензию на 5G в России

Мобильный оператор МТС получил лицензию от Роскомнадзора на оказание услуг связи стандарта 5G в 83 субъектах страны, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.В компании указали, что лицензию МТС получил первым среди других операторов в России.
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Якутия 2429 июля в 02:32
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Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване

В Азербайджане сегодня, 29 июля, начались азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран.
Вестник Кавказа29 июля в 09:30
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Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран

Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru28 июля в 12:53
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