Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата
, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.
Коммерсантъ08:46

Подробнее о событии

Коронавирус отбросил экономику Европы на 10–20 лет назад

РБК08:01

ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%

Газета.Ru05:19

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Коммерсантъ08:46

Зафиксировано рекордное падение ВВП Евросоюза

Московский Комсомолец05:59

ВВП Еврозоны во втором квартале упал на рекордные 14,4%

ТАСС05:46

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента

РИА Новости05:27

Экономика Европы пережила историческое падение

Lenta.ru08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
218
Футбол

Халк не исключает варианта с возвращением в «Зенит»

Prognozist 04:03
Экономика

Банк России изменит методику определения системно значимых банков

Банк России изменит методику определения системно значимых кредитных организаций.
ТАСС 08:02
Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
1,4K
Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
7
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
20
Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
141
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
384
Экономика

Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов

Условия льготы: срок держания акций более года, портфель, по которому платятся дивиденды не менее 50%, плательщик не резидент в черном списке офшоров (юрисдикции, которые не сотрудничают с Россией для целей налогового контроля).
РБК вчера в 23:01
16
Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
69
Общество

СМИ сообщили об уходе Гармаша из «Современника»

РИА Новости 09:26
Футбол

Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
1
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,2K
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 08:27
8
Общество

Самый молодой губернатор Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом

РИА Новости 04:44
390
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
28
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
270
Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
652
Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
282
Экономика

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
515
Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Здоровье

Врач перечислил первые признаки рака на ранней стадии

Pravda.Ru 06:48
38
Общество

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

РБК 06:12
83
Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

"Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского", - подчеркнули в дипведомстве в связи с произошедшим в ночь с 29 на 30 июля инцидентом.
ТАСС 09:25
127
Общество

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 27 августа

DP.RU 07:15
3
Политика

Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
856
Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
РИА Новости 08:28
9
Происшествия

Неизвестные атаковали торговый центр в Берлине

Неизвестные злоумышленники напали на торговый центр в Берлине (Германия). По предварительной информации, в результате атаки пострадали люди.
News.ru 09:25
1
Политика

Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное