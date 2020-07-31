с чего всё началось

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Банк России изменит методику определения системно значимых банков Банк России изменит методику определения системно значимых кредитных организаций.

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. 1,4K

Финансы Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск. 20

Политика Кравчук выступил против особого статуса Донбасса Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса. 141

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 384

Экономика Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов Условия льготы: срок держания акций более года, портфель, по которому платятся дивиденды не менее 50%, плательщик не резидент в черном списке офшоров (юрисдикции, которые не сотрудничают с Россией для целей налогового контроля). 16

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 69

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,2K

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 28

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста. 270

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 652

Общество Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году". 282

Фигурное катание Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.

Общество МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше "Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского", - подчеркнули в дипведомстве в связи с произошедшим в ночь с 29 на 30 июля инцидентом. 127

Политика Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе. 856

Общество Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук. 9

Происшествия Неизвестные атаковали торговый центр в Берлине Неизвестные злоумышленники напали на торговый центр в Берлине (Германия). По предварительной информации, в результате атаки пострадали люди. 1