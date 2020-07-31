Экономика
REGNUMВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
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Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.Коммерсантъ08:46
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