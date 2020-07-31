с чего всё началось

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Общество Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году". 478

Фигурное катание Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). 127

Экономика Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 2,4K

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 51

Общество Дельфинариям и зоопаркам Свердловской области разрешили открыться Помимо открытия торговых центров, глава региона разрешил открыться дельфинариям и зоопаркам.

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 86

Общество Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами. 133