Экономика

REGNUMREGNUMВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата
, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.
Коммерсантъвчера в 08:46

Подробнее о событии

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента

РИА Новостивчера в 05:27

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

Коммерсантъвчера в 08:46

Экономика Европы пережила историческое падение

Lenta.ruвчера в 08:14

ВВП Еврозоны во втором квартале упал на рекордные 14,4%

ТАССвчера в 06:16

События недели на рынках: золото по $2000, обвал ВВП США, взлет Kodak

РБК04:28

ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%

Газета.Ruвчера в 05:19

Европейские рынки акций торгуются в плюсе

Финмаркетвчера в 05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия

Суд в Петербурге продлил срок задержания вдове рэпера Картрайта

Интерфакс 07:01
1
Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан

31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста вчера в 06:20
1,8K
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
68
Происшествия

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

Вести.Ru вчера в 09:20
709
Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
313
Общество

С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

С 1 августа миллионы россиян смогут получить новую денежную выплату.
Live24 03:39
3
Экономика

Забайкальские медики получат ещё 20 млн рублей за борьбу с COVID-19

Как сообщает сегодня, 31 июля, официальный сайт региона со ссылкой на слова и.о. первого вице-премьера Забайкальского края Андрея Кефера, в начале месяца на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи забайкальцам с COVID-19, было направлено 86 миллионов рублей.
REGNUM вчера в 04:43
Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
286
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Общество

В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан

Полиция начала задержания в Москве и Санкт-Петербурге, где проходят несогласованные акции в поддержку жителей Хабаровского края и экс-губернатора Сергея Фургала.
РБК 08:05
106
Фигурное катание

Тутберидзе сообщила о переходе Косторной к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию россиянка Алена Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
РБК спорт вчера в 10:04
5
Здоровье

Ляшко сообщил о «желтом» уровне опасности COVID-19 на Украине

Распространение коронавирусной инфекции нового типа на Украине происходит по желтому сценарию.
iReactor 05:49
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
90
Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
533
Политика

Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами «бредом сивого мерина»

Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.
ТАСС 06:38
Наука

В Сибири создали цифровой двойник гироскопа с возможностью удаленного доступа

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали цифровой двойник гироскопа - устройства способного реагировать на изменение угла ориентирования тела, в котором оно закрепляется с возможностью удаленного доступа.
ТАСС Наука вчера в 22:27
Происшествия

«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы

Рядовой-срочник участник инцидента во время парада Победы 24 июня в Москве комиссован по состоянию здоровья, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.
Коммерсантъ 08:18
18
Игры

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

3DNews вчера в 08:45
2
Футбол

Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева

Российская газета 04:28
1
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

ТАСС 07:48
7
Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
20
Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 05:51
1
Экономика

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
38
Космос

Компания Rocket Lab возобновит запуски ракеты-носителя «Электрон» в августе

ИА Красная Весна 05:36
Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

RT на русском 07:43
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги

"Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".
Газета.Ru 03:25
Наука

Медики Петербурга разработают 2D и 3D-модели для изучения опухолей

Планируется, что модели дадут возможность изучать в полной мере иммунный ответ опухолевых клеток на лечение с помощью дендритно-клеточных вакцин, которые стали настоящим прорывом в области лечения злокачественных новообразований.
78.ru 01:10
1
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
922
Политика

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru 06:23
20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное