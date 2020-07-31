с чего всё началось

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан 31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян. 1,8K

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 68

Экономика Забайкальские медики получат ещё 20 млн рублей за борьбу с COVID-19 Как сообщает сегодня, 31 июля, официальный сайт региона со ссылкой на слова и.о. первого вице-премьера Забайкальского края Андрея Кефера, в начале месяца на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи забайкальцам с COVID-19, было направлено 86 миллионов рублей.

Футбол Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.

Фигурное катание Тутберидзе сообщила о переходе Косторной к Плющенко Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию россиянка Алена Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 5

Общество Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа «Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения. 533

Политика Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами «бредом сивого мерина» Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.

Наука В Сибири создали цифровой двойник гироскопа с возможностью удаленного доступа Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали цифровой двойник гироскопа - устройства способного реагировать на изменение угла ориентирования тела, в котором оно закрепляется с возможностью удаленного доступа.

Экономика Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15% Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России. 38

Футбол «ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги "Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".

Наука Медики Петербурга разработают 2D и 3D-модели для изучения опухолей Планируется, что модели дадут возможность изучать в полной мере иммунный ответ опухолевых клеток на лечение с помощью дендритно-клеточных вакцин, которые стали настоящим прорывом в области лечения злокачественных новообразований. 1

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 922