Экономика
REGNUMВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
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с чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.Коммерсантъвчера в 08:46
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Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
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iReactor 05:49
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
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Политика
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Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.
ТАСС 06:38
Наука
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ТАСС Наука вчера в 22:27
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«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы
Рядовой-срочник участник инцидента во время парада Победы 24 июня в Москве комиссован по состоянию здоровья, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.
Коммерсантъ 08:18
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
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Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
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Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
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Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
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REGNUM 07:41
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Компания Rocket Lab возобновит запуски ракеты-носителя «Электрон» в августе
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«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги
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Медики Петербурга разработают 2D и 3D-модели для изучения опухолей
Планируется, что модели дадут возможность изучать в полной мере иммунный ответ опухолевых клеток на лечение с помощью дендритно-клеточных вакцин, которые стали настоящим прорывом в области лечения злокачественных новообразований.
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
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РИА Новости вчера в 15:36
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Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
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Газета.Ru 06:23