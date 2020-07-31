Экономика
КоммерсантъВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%
Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1995 года. По сравнению с первым кварталом ВВП упал на 11,9%, говорится в пресс-релизе Евростата (.pdf).
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Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru 05:42
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Политика
Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией
В Кремле считают, что задержание 33 граждан России в Белоруссии, которых в Минске называют бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».
РБК 05:53
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Политика
Список задержанных россиян передан Белоруссией Украине
Список задержанных в Белоруссии россиян передали Украине.
Вести.Ru 05:39
Игры
Xbox сообщила название второго дополнения для The Outer Worlds
Вашингтон, 31 июля 2020, 10:48 — REGNUM В официальном блоге Xbox было опубликовано название второго сюжетного дополнения для игры The Outer Worlds.
REGNUM 03:48
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
Политика
В России усилили контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
ПРАЙМ 05:33
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Происшествия
В Севастополе заражение коронавирусом выявили у восьмилетнего ребёнка
Севастополь, 31 июля 2020, 12:56 — REGNUM Один новый случая заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 31 июля.
REGNUM 05:56
Экономика
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru вчера в 14:22
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Футбол
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews вчера в 04:17
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Kia Motors раскрыла детали о своем полноразмерном минивэне Carnival новой, четвертой генерации.
SpeedMe 29 июля в 23:04
Футбол
ЦСКА близок к возвращению Бекао
Газета.Ru 04:56
Общество
Российские путешественники открывают международное авиасообщение
Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Технологии
Amazon потратит $10 млрд на сеть спутникового Интернета
Крупнейшая в мире компания на рынке электронной коммерции Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового Интернета.
News.ru 05:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн вчера в 13:49
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Общество
PayPal прекратил денежные переводы внутри России
Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
РБК вчера в 20:32
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M31s
ITZine.ru 02:02
Политика
Трамп предложил перенести президентские выборы в США
В серии твитов Трамп написал, что ”всеобщее голосование по почте” сделает выборы в ноябре ”самыми неточными и фальсифицированными в истории”, и это станет ”серьезным позором для США”.
Вестник Кавказа вчера в 22:00
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18