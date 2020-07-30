с чего всё началось

ВВП Евросоюза во втором квартале текущего года рухнул на рекордные 14,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные статистического агентства Евростат. Эксперты утверждают, что это самое серьёзное падение за 25 лет.

ВВП Евросоюза во втором квартале снизился на рекордные 14,4%

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