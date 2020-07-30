Экономика
Аргументы и ФактыВВП Евросоюза во втором квартале снизился на рекордные 14,4%
ВВП Евросоюза во втором квартале текущего года рухнул на рекордные 14,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные статистического агентства Евростат. Эксперты утверждают, что это самое серьёзное падение за 25 лет.
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с чего всё началось
Во втором квартале этого года ВВП стран Евросоюза упал на 14,4% в годовом выражении — как следует из первой оценки Евростата, это падение стало самым сильным с начала ведения статистики, с 1995 года.Коммерсантъвчера в 08:46
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