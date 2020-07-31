Экономика

REGNUMREGNUMВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 июля сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

ВВП еврозоны рекордно упал

Вести.Ru07:35

ВВП Италии во II квартале упал на рекордные 12,4%

Интерфакс06:53

ВВП Италии упал во II квартале на беспрецедентные 17,3%

ПРАЙМ06:31

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4 процента

РИА Новости05:27

ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%

Коммерсантъ05:12

ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%

Газета.Ru05:19

ВВП Еврозоны во втором квартале упал на рекордные 14,4%

ТАСС05:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Известия вчера в 07:26
6
Наука

Транскраниальная стимуляция может избавить от негативных воспоминаний

Стереть из памяти страх, вызванный негативным воспоминанием, удалось методом транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).
ToDay News Ufa 06:34
1
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
91
Происшествия

Липчанин сломал диван головой 9-летнего пасынка

Липчане целый год живут на "свалке" 2020-07-31 13:00:00 Предполагается, что 23 мая мужчина поссорился с 9-летния сыном своей сожительницы и ударил его.
МОЁ! Оnline Липецк 06:30
Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
Pravda.Ru 04:59
5
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
123
Происшествия

В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета 07:18
119
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,2K
Происшествия

Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
183
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости 06:48
20
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК 04:06
133
Общество

34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске

В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
9
Происшествия

Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016

Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, - сообщил Интерфаксу адвокат истцов Игорь Трунов.
Эхо Москвы 07:33
Армия и оружие

Армянская армия проводит внезапную проверку боеготовности войск

Евразия Daily 01:54
26
Происшествия

Следователи начали извлекать останки жертв фашистов под Волгоградом

RT на русском 07:31
21
Религия

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
1
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
150
Политика

Российскому консулу разрешили посетить задержанных под Минском россиян

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил консулу России посетить задержанных в республике 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.
РБК 07:47
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
12
Общество

На Курилах выловили почти двухсоткилограммового голубого тунца

У Южных Курил выловили 184-килограммового голубого тунца, это первая рыба подобного размера, доставленная во Владивостокский морской рыбный порт.
Газета.Ru 04:33
3
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
324
Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
300
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
146
Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
31
Общество

«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата

С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
18
Шоу-бизнес

Танцующую Каменских в трусах пристыдили за откровенные движения

Знаменитую российскую певицу Настю Каменских пристыдили за откровенные и мокрые танцы в трусах.
Народные новости 05:02
1
Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
30
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
647
Политика

Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное