Экономика
СаминвесторВВП Франции во II квартале рухнул на 19%
Во II квартале 2020 года экономика Франции сократилась на 19% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального института статистики и экономики (Insee). В квартальном исчислении ВВП упал на 13,8%. В I квартале 2020 года экономика сократилась на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
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