Экономика

ПРАЙМПРАЙМВВП Франции во втором квартале сократился на 13,8%

ВВП Франции во втором квартале 2020 года сократился на 13,8% на фоне мер, принятых для борьбы с коронавирусом, сообщает в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).
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Зафиксировано рекордное падение ВВП Франции во втором квартале

REGNUM06:30

ВВП Франции во втором квартале сократился на 13,8%

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Испания потеряла пятую часть производства

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Во Франции заявили об историческом падении национального ВВП

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Вторая экономика Европы пережила рекордный спад

Lenta.ru06:06
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Экономика

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
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Общество

В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе

Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид вчера в 08:58
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Общество

Правительство упростит выдачу россиянам субсидий на оплату услуг ЖКХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правила выдачи гражданам субсидий на оплату услуг ЖКХ с 2021 года будут упрощены.
Наша версия вчера в 08:04
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Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Live24 вчера в 04:48
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Политика

Путин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проанализировать поступившие ранее в рабочую группу, но не вошедшие в Конституцию поправки.
МонаВиста 05:15
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Футбол

Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»

Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут быть сотрудниками ЧОП, обеспечивающего охрану энергетической структуры одного из иностранных государств, рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Городовой вчера в 11:34
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016

Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, - сообщил Интерфаксу адвокат истцов Игорь Трунов.
Эхо Москвы 07:33
Происшествия

Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

В Санкт-Петербурге задержали жену погибшего украинского рэпера Энди Картрайта.
РИА Новости 07:16
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Политика

Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу

Россия по-прежнему привержена минским соглашениям, переговоры по Донбассу не планируют сворачивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:38
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Газета.Ru 05:42
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Экономика

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»

Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
Коммерсантъ вчера в 17:21
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Футбол

Суд огласит решение по пересмотру дела Кокорина и Мамаева 3 августа

Московский городской суд огласит решение по пересмотру апелляционных жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 3 августа.
RT на русском 05:11
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
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Религия

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек

При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости 03:01
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Экономика

Нацбанк Украины объявил, что худший период для экономики уже позади

Киев, 31 июля 2020, 11:56 — REGNUM Худший период для экономики Украины уже позади, говорится в ежеквартальном отчете Нацбанка страны за июль 2020 года.
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 03:06
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Политика

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

РИА Новости 06:48
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Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Ломовицкого и Альвареса

Тульский «Арсенал» сообщил о том, что команду покинули полузащитник Александр Ломовицкий и защитник Виктор Альварес.
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Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

На днях актриса решила похвастаться своими формами, сделав селфи в полный рост в одном только нижнем белье.
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