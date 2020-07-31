ВВП Франции во втором квартале 2020 года сократился на 13,8% на фоне мер, принятых для борьбы с коронавирусом, сообщает в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).

ВВП Франции во втором квартале сократился на 13,8%

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