Общество
ПРАЙМВВП Франции во втором квартале сократился на 13,8%
ВВП Франции во втором квартале 2020 года сократился на 13,8% на фоне мер, принятых для борьбы с коронавирусом, сообщает в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Футбол
Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»
СитиТрафик 07:58
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме
«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.
RT на русском 09:41
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых
В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Политика
Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости 07:46
Общество
Дельфинариям и зоопаркам Свердловской области разрешили открыться
Помимо открытия торговых центров, глава региона разрешил открыться дельфинариям и зоопаркам.
It`s My City 10:10
Кино
Съемки Тома Круза в космосе обойдутся в 200 миллионов долларов
Полноценное производство стартует после того, как Круз закончит съемки в седьмом и восьмом экшне про Итана Ханта (не раньше 2022 года).
Киноафиша России 06:36
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали
Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
Общество
Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
Известия 07:40
Здоровье
Пять опасных для детей растений назвала главный педиатр Подмосковья
Названы пять самых опасных растений Московской области. Об этом рассказал главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
Соловей.Инфо 08:48
Происшествия
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток.
Lenta.ru 10:20
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 10:08
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
Общество
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после болезни.
Вечерняя Москва 08:30
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Деловое.ТВ 02:41
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11