Общество

ПРАЙМПРАЙМВВП Франции во втором квартале сократился на 13,8%

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ВВП Франции во втором квартале 2020 года сократился на 13,8% на фоне мер, принятых для борьбы с коронавирусом, сообщает в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).
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