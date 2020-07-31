Общество
ПРАЙМВВП Франции во втором квартале сократился на 13,8%
ВВП Франции во втором квартале 2020 года сократился на 13,8% на фоне мер, принятых для борьбы с коронавирусом, сообщает в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).
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Общество
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
РИА Новости 08:28
Происшествия
Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru 07:38
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Политика
Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Политика
Владимир Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение с Казахстаном от 2 декабря 2014 года о передаче узла «Балхаш» в российскую систему предупреждения о ракетном нападении.
News.ru 08:18
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Армия и оружие
Израиль «качественно» модернизирует украинские МиГ-29
Израильская компания Elbit Systems получила от Иерусалима документы, разрешающие проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Lenta.ru 08:13
Киберспорт
Valve добавила команду для ускорения загрузки матчей в Dota 2
Valve добавила экспериментальный параметр запуска в Dota 2, который призван помочь владельцам слабых компьютеров быстрее подключаться к матчам.
CyberSport.ru 04:09
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Общество
МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
"Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского", - подчеркнули в дипведомстве в связи с произошедшим в ночь с 29 на 30 июля инцидентом.
ТАСС 09:25
Кино
В новом фрагменте «Академии Амбрелла» показана война СССР и США
REGNUM вчера в 03:56
Экономика
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-сфере.
Известия 07:58
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Космос
Модуль «Наука» запустят к МКС в апреле 2021 года
Известия 09:18
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Общество
СМИ сообщили об уходе Гармаша из «Современника»
РИА Новости 09:26
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Общество
В Сочи заявили о росте числа зараженных коронавирусом
Всю последнюю неделю в Сочи наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса.
Московский Комсомолец 08:53
Общество
Власти Москвы напомнили магазинам не впускать людей без масок
Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток.
ТАСС 09:10
Шоу-бизнес
Новое фото Анны Хилькевич в нижнем белье возмутило ее мужа
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 30 Июл 2020 в 8:18 PDT Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи, сделанное перед зеркалом в ванной.
Popcornnews.ru 03:17