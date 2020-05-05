Коронавирус

Вести.RuВести.RuВВП Гонконга упал в I квартале на рекордные 8,9%

По предварительным данным, ВВП Гонконга упал в I квартале на 8,9% в годовом выражении, это самый серьезный спад с 1974 года. ВВП в квартальном выражении упал на 5,3%, что стало рекордным падением за один квартал. В 2019 году ВВП Гонконга сократился на 1,2%.
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Гонконг переживает беспрецедентный экономический спад

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Падение экономики Гонконга в 1-ом квартале 2020 года бьет рекорды

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ВВП Гонконга упал в I квартале на рекордные 8,9%

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Коронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

News.ruвчера в 07:35
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В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой

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Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
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Здоровье

В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом

Пожилая женщина, находившаяся в больнице на ИВЛ с 30 апреля, у которой ранее был выявлен коронавирус, скончалась в понедельник, предварительно из-за COVID-19, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.
РИА Новости 03:54
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Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
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Кино

Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

OAnews 04:37
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Происшествия

В Вологодской области от коронавируса скончался первый пациент

Первый пациент с подтверждённым диагнозом COVID-2019 скончался в Вологодской области.
REGNUM 05:17
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Умер композитор группы «Ласковый май»

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Apple выпустила новый Macbook Pro

Корпорация Apple представила новый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro с повышенной производительностью, клавиатурой Magic Keyboard и емким накопителем.
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Экономика

Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:50
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Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
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Общество

Шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекции опирались на меры, польза которых научно обоснована.
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Происшествия

Инфекционное отделение кубанской больницы закрыли на карантин

После подтверждения коронавируса у пациента Брюховецкой райбольницы инфекционное отделение медучреждения закрыто на карантин.
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Гаджеты

Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
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Происшествия

В Ленобласти случился пожар на фабрике нетканых материалов

Газета.Ru вчера в 18:59
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru вчера в 17:35
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Политика

ВОЗ назвала заявления США о коронавирусе спекуляцией

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан обвинил США в спекуляции на теме коронавируса, пишет РИА Новости.
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Общество

В России зарегистрировано 10102 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах.
Avia.pro 04:40
Общество

Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:55
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Политика

Спецслужбы США описали возможные методы вмешательства РФ в выборы

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР в начале года предупредили власти американских штатов о методах, которые Россия, по их версии, может применять для вмешательства в предстоящие выборы президента.
Известия 01:52
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Политика

Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
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Происшествия

Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора

Корпус самарской больницы имени Пирогова переведен в режим работы обсерватора из-за коронавируса у врача, еще у 21 пациента и медика подозревают COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
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Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ТАСС 05:18
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Гонконг
Район в Китае
Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Гонконг расположен на Цзюлунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем, а также на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых являются Гонконг, Лантау и Ламма.
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