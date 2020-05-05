По предварительным данным, ВВП Гонконга упал в I квартале на 8,9% в годовом выражении, это самый серьезный спад с 1974 года. ВВП в квартальном выражении упал на 5,3%, что стало рекордным падением за один квартал. В 2019 году ВВП Гонконга сократился на 1,2%.

ВВП Гонконга упал в I квартале на рекордные 8,9%

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