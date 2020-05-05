Коронавирус
Вести.RuВВП Гонконга упал в I квартале на рекордные 8,9%
По предварительным данным, ВВП Гонконга упал в I квартале на 8,9% в годовом выражении, это самый серьезный спад с 1974 года. ВВП в квартальном выражении упал на 5,3%, что стало рекордным падением за один квартал. В 2019 году ВВП Гонконга сократился на 1,2%.
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Происшествия
В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой
Российская газета 03:07
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Здоровье
В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом
Пожилая женщина, находившаяся в больнице на ИВЛ с 30 апреля, у которой ранее был выявлен коронавирус, скончалась в понедельник, предварительно из-за COVID-19, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.
РИА Новости 03:54
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
Кино
Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе
OAnews 04:37
Происшествия
В Вологодской области от коронавируса скончался первый пациент
Первый пациент с подтверждённым диагнозом COVID-2019 скончался в Вологодской области.
REGNUM 05:17
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус вчера в 07:22
Гаджеты
Apple выпустила новый Macbook Pro
Корпорация Apple представила новый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro с повышенной производительностью, клавиатурой Magic Keyboard и емким накопителем.
МонаВиста вчера в 14:55
Экономика
Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:50
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Общество
Шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекции опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Происшествия
Инфекционное отделение кубанской больницы закрыли на карантин
После подтверждения коронавируса у пациента Брюховецкой райбольницы инфекционное отделение медучреждения закрыто на карантин.
Кавказский узел вчера в 17:35
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews вчера в 05:14
Происшествия
В Ленобласти случился пожар на фабрике нетканых материалов
Газета.Ru вчера в 18:59
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru вчера в 17:35
Политика
ВОЗ назвала заявления США о коронавирусе спекуляцией
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан обвинил США в спекуляции на теме коронавируса, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей вчера в 19:48
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Общество
В России зарегистрировано 10102 новых случая коронавируса
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах.
Avia.pro 04:40
Общество
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:55
Политика
Спецслужбы США описали возможные методы вмешательства РФ в выборы
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР в начале года предупредили власти американских штатов о методах, которые Россия, по их версии, может применять для вмешательства в предстоящие выборы президента.
Известия 01:52
Политика
Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР
В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Происшествия
Корпус самарской больницы перевели в режим обсерватора
Корпус самарской больницы имени Пирогова переведен в режим работы обсерватора из-за коронавируса у врача, еще у 21 пациента и медика подозревают COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 05:08
Политика
Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ТАСС 05:18