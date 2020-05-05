Рекордный одноквартальный спад экономики случился в Гонконге во время пандемии COVID-19. ВВП этого специального административного района Китая упал на 8,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,7K

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Общество Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19 Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса. 31

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Общество В РФ подтверждено свыше 155 тыс. случаев заражения коронавирусом Москва, 5 мая 2020, 10:44 — REGNUM В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 155 370.