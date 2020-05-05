Коронавирус
Вести.RuВВП Гонконга упал в I квартале на рекордные 8,9%
По предварительным данным, ВВП Гонконга упал в I квартале на 8,9% в годовом выражении, это самый серьезный спад с 1974 года. ВВП в квартальном выражении упал на 5,3%, что стало рекордным падением за один квартал. В 2019 году ВВП Гонконга сократился на 1,2%.
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Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Эхо Москвы 19:04
Общество
Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом
Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
РБК 02 мая в 13:56
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Авто
Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в мире
Составлен список 10 наиболее дорогих мотоциклов во всём мире.
Дни24 20:00
Футбол
Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, ранее назвавший россиян, просящих от государства денег в условиях пандемии коронавируса, "дармоедами", удалил свою страницу в Instagram.
РИА Новости 14:46
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 20:08
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Армия и оружие
Эрдоган: Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе
Анкара больше не намерена мириться с нападениями в зоне безопасности в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 14:03
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Армия и оружие
Окраины сирийского Алеппо подверглись ракетному обстрелу
Юго-восточный пригород сирийского Алеппо подвергся ракетному обстрелу этой ночью, передает ТАСС сообщение местного агентства САНА.
Российская газета 17:28
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
Общество
В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса
Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
Здоровье
Парадокс от врачей-вирусологов: коронавирус предпочитает некурящих
Удивительные наблюдения сделали российские и зарубежные врачи, занимающиеся лечением больных коронавирусом: по непонятным причинам COVID-19 «недолюбливает» курильщиков и поражает значительно чаще в некурящих людей.
Хорошие новости 16:39
Финансы
Курсы валют на сегодня, 5 мая 2020 года
Неделю назад Курс Евро на сегодня, 05.05.2020 установленный ЦБ РФ составляет 79.12 руб за 1 EUR.
СаратовБизнесКонсалтинг 17:24
Наука
Открыт новый эффективный способ окрашивания волос
NewInform вчера в 04:17
Общество
Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая
Вести.Ru 05:12
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Газета.Ru 18:52
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru 09:45
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России.
РБК 19:35
Армия и оружие
Армия России получит более 460 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ
В оборонном ведомстве уточнили, что ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А, а также модернизированных БТР-82АМ.
Военное дело 09:50
Общество
Минздрав заявил о сохранении части ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала "Россия 24" рассказал, как будут сниматься ограничительные меры.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
Власти Усинска (Республика Коми) распорядились снять баннер с финским солдатом, который установили на одном из домов в преддверии Дня Победы.
РИА Новости 09:09
Футбол
В ФНЛ не станут организовывать мини-турнир за выход в РПЛ
Как сообщает «Чемпионат», причина отказа в организации мини-турнира для сильнейших клубов второго по силе эшелона российского футбола – отсутствие у ФНЛ полномочий по организации новых соревнований.
ProstoProSport 15:00