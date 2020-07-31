Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%

Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1995 года. По сравнению с первым кварталом ВВП упал на 11,9%, говорится в пресс-релизе Евростата (.pdf).
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Вторая экономика Европы пережила рекордный спад

Lenta.ru06:06

ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%

REGNUM05:48

ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%

Коммерсантъ05:12

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4% в годовом выражении

Piter.tv05:38

ВВП Евросоюза рухнул на рекордные 14,4%

РИА Новости05:27

ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%

Газета.Ru05:19

ВВП Еврозоны во втором квартале упал на рекордные 14,4%

ТАСС05:46
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
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Политика

В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.
RT на русском 05:49
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Происшествия

Источник назвал вероятную причину смерти рэпера Энди Картрайта

Известия вчера в 09:07
1
Армия и оружие

На Украине изменили правила ношения военной формы и знаков различия

Киев, 31 июля 2020, 12:03 — REGNUM На Украине внесли изменения в правила ношения военной формы и знаков различия.
REGNUM 05:03
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
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Политика

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

RT на русском 03:17
Общество

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
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Футбол

«Барселона» представила черный комплект формы на следующий сезон

Российская газета 05:29
Политика

Кандидат в главы Прикамья от эсеров не прошёл муниципальный фильтр

Репин представил в избирком 107 подписей, собранных в 37 муниципальных образованиях. Крайизбирком не засчитал шесть подписей.
REGNUM 05:58
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Религия

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
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Общество

«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата

С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
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Общество

В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима

Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости 04:06
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Общество

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
9
Общество

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Москве побил рекорд за месяц

Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за месяц составляет 0,28%.
ТВ Центр 06:10
2
Футбол

В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино

На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.
Vprognoze.ru вчера в 21:47
Футбол

Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»

Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
4
Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Экономика

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС 05:33
9
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Автоспорт

Официально: Хюлкенберг заменит Переса

В Racing Point официально подтвердили – Нико Хюлкенберг заменит в этот уик-энд Серхио Переса, чей тест на Covid-19 вчера оказался положительным.
F1news.ru 05:59
Происшествия

Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян

На считающихся наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера россиян, которые были задержаны в Белоруссии, оказывается жесткое давление.
Lenta.ru 05:28
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Здоровье

Где еще 43 человека заразились коронавирусом в Самарской области

Напомним, за сутки от коронавируса скончались два человека.
ГТРК Самара 05:18
Общество

Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
330
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Здоровье

За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек

За сутки в регистр умерших от коронавируса по результатам патолого-анатомического вскрытия включены еще 6 человек с COVID-19 — две женщины и четверо мужчин.
Kursk.com 04:43
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Киберспорт

Ритейлер: в мультиплеер Halo Infinite можно будет играть бесплатно

CyberSport.ru 05:40
Политика

В Кремле поинтересуются защитой Сафронова в условиях секретности

Москва, 31 июля 2020, 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отказ следователей ФСБ разъяснять защитникам советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова суть обвинений.
REGNUM 06:13
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