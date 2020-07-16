Экономика
RuNews24.ruВВП КНР в первом полугодии снизился на 1,6%
По данным Госстата КНР, ВВП в годовом выражении составил 45,661 трлн юаней (6,5 трлн долларов), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Общество
Кадыров призвал всех чеченцев подписаться на Instagram ЧГТРК «Грозный»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что каждый житель республики должен подписаться на страницы официального телеканала ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях для получения достоверной информации о решениях властей и жизни Чечни.
Obzor.io вчера в 07:09
Здоровье
Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы
Министерство здравоохранения России планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
RT на русском 08:14
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области
24-летнюю жительницу Твери искали 4 дня. Как стало известно, девушку убили, следователи уже установили и задержали подозреваемого.
ГТРК Тверь 05:43
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
32CARS.ru 04:06
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Общество
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
Общество
В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 06:11
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Lenta.ru вчера в 10:26
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
Общество
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
Интерфакс 08:12
Общество
Пятнадцать выпускников Ленобласти сдали первый этап ЕГЭ на 100 баллов
Санкт-Петербург, 17 июля 2020, 16:01 — REGNUM Стали известны результаты первого этапа единого государственного экзамена, сданного выпускниками Ленинградской области 3 июля.
REGNUM 09:01
Общество
Песков прокомментировал расследование расстрела царской семьи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает против пересмотра исторического прошлого, будь оно хорошим или плохим.
Известия 06:50
Общество
В Европе начали бесплатно раздавать электромобили
В ряде случаев электрокары на самом деле раздают бесплатно.
Evo-rus.com 05:21
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании.
РБК 09:40
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
ToDay News Ufa вчера в 12:51
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Котировки европейской валюты на Московской бирже впервые с 4 мая 2020 года превысили отметку 82 рублей.
Российская газета 06:46
Армия и оружие
Четверо украинских военных скончались после введения американской вакцины от коронавируса
Трагедией завершились испытания вакцины от коронавируса, которые проводят в Харьковской области американские вирусологи.
Московский Комсомолец 09:23
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович заговорили через две недели после развода актера с Агатой Муцениеце.
Вокруг ТВ 03:53
Спорт
В Assassin’s Creed Valhalla появятся добивания с «рентгеновским» видом
Добивание с «рентгеновским» видом можно было увидеть в геймплейном трейлере (отметка 5:25).
CyberSport.ru 03:37
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43