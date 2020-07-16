Экономика
RuNews24.ruВВП КНР в первом полугодии снизился на 1,6%
По данным Госстата КНР, ВВП в годовом выражении составил 45,661 трлн юаней (6,5 трлн долларов), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
CT news 09:38
Киберспорт
CS:GO на движке Source 2 может быть выпущена в конце 2021 года
McVickers утверждает, что CS:GO на Source 2 выйдет в конце 2021 года.
Чемпионат вчера в 16:03
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Политика
В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400
В конгрессе предложили ввести санкции против Турции за закупку российских С-400.
РИА Новости 12:37
Общество
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
Политика
Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва говорит о независимой интеграции с Минском, и возможности экономического сотрудничества должны быть абсолютно взаимными и равноправными.
РИА Новости 12:11
Игры
«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II
3DNews 04:56
Армия и оружие
NI оценил новые российские подлодки и корабли
Российские судостроители 16 июля заложили два модернизированных фрегата проекта 22350, столько же многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" и десантных кораблей проекта 23900.
Политическая Экспертиза вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Николай Басков пообещал купить раковину для мамы Насти Ивлеевой
В результате в дело вмешался Николай Басков и пообещал, что лично купит ванну для Настиной родительницы.
Paparazzi.ru 10:15
Общество
Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Экономика
Фондовый рынок США уверенно повышается в начале торгов
Акции Moderna в ходе торгов в среду повышаются на 9,3%.
Финмаркет 15 июля в 10:32
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
ТАСС 12:08
Футбол
Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Автоспорт
Льюис Хэмилтон доминирует в первой тренировке Гран При Венгрии
Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Венгрии, а Mercedes «привезла» полсекунды всем остальным.
Autosport.com.ru 06:37
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Наука
Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака
Evo-rus.com 08:07
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК вчера в 12:56
Политика
Канье Уэст опубликовал твит о своем президентстве
Канье Уэст сообщил о своем участии в выборах президента США в 2020 году в начале июля.
Rambler News Service 11:11
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
За автомобиль Cooper D ALL4 с турбодизелем 2 литра, мощностью 150 л.с. придется отдать от 2,5 млн рублей.
Evo-rus.com 09:11
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
Газета Metro вчера в 12:38