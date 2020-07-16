По данным Госстата КНР, ВВП в годовом выражении составил 45,661 трлн юаней (6,5 трлн долларов), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВП КНР в первом полугодии снизился на 1,6%

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