Коронавирус
Деловое.ТВВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6%
В опубликованном документе отмечается "переход от замедления к росту" национальной экономики. ВВП Китая по итогам первой половины 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии коронавируса.
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Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
RT на русском вчера в 16:58
Футбол
ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal 15 июля в 10:39
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Например, автовладельцам запретят ставить на машины бывшие в употреблении модули подушек безопасности, рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления и датчики срабатывания подушек безопасности.
Тарантас Ньюс 02:55
Общество
В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Происшествия
На Сахалине зампрокурора погиб, сорвавшись со скалы
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 10:14 — REGNUM В Корсаковском районе Сахалина сорвался со скалы и погиб заместитель прокурора Южно-Сахалинска Евгений Евстафьев.
REGNUM 03:14
Политика
Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой
Польша отозвала двух сотрудников своего постпредства при ООН после звонка российских пранкеров президенту страны Анджею Дуде, сообщило РИА новости со ссылкой на сообщение польского МИД.
Радио Sputnik вчера в 12:26
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Культура
В Перми отменили Дягилевский фестиваль из-за пандемии коронавируса
В связи с продлением в регионе ограничений для массовых мероприятий продлены до 28 июля, руководство Дягилевского фестиваля приняло решение отказаться от его проведения в августе, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
Пермский интернет-журнал Звезда 02:51
Футбол
Федотов назвал место, где изолировали игроков «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» вспомнил матч с «Ростовом» и рассказал, где сейчас находится команда.
Евро-футбол.ру вчера в 16:21
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Общество
Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье
Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости 02:02
Общество
Мишустин прилетел в Белоруссию на заседание межправсовета ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
ПолитРоссия 03:25
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости 15 июля в 17:17
Общество
В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Уфе крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" ("ОДК-УМПО"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
РИА Новости 02:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США
РБК вчера в 16:55
Здоровье
228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
Kursk.com 02:51
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ 03:02
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru 15 июля в 10:56
Кино
Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»
ГЛАС.RU вчера в 03:42
Политика
FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
Политика
Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о завершении работы в компании.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Авто
За два года по Крымскому мосту проехало 10 млн машин
С начала лета 2020 года по Крымскому мосту проехало уже 550 тысяч машин, а с начала года - более 1,5 млн автомобилей.
Московский Комсомолец 03:33
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Космос
Пивовар: производство спутников в Африке — выход на новую ступень технологий
Старший преподаватель факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар заявил, что для африканских государств производство спутников на своей территории является выходом на новую ступень технологий.
Политика Сегодня 14 июля в 11:43